Водители объединились с антимонопольщиками в борьбе за 87 маршрутов в Волгограде

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу регионального УФАС, во вторник, 11 апреля, в арбитражном суде состоялось первое предварительное заседание по обжалованию мэрией предупреждения антимонопольщиков о том, что отмена 87 муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки в городе Волгограде, среди которых есть муниципальные троллейбусы, нарушает Закон о защите конкуренции.

"Определением Арбитражного суда Волгоградской области удовлетворено ходатайство администрации Волгограда о принятии обеспечительных мер, в связи с чем действие предупреждения Волгоградского УФАС России приостановлено до рассмотрения заявления администрации Волгограда по существу", - говорится в пресс-релизе антимонопольщиков.

Арбитражный суд по ходатайствам перевозчиков–заявителей, интересы которых ущемляются, они привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.

- После судебного заседания стало известно, что перевозчики планируют подать ходатайство о принятии судом обеспечительных мер, в случае удовлетворения которых отмена муниципальных маршрутов с 15 апреля 2017 года будет приостановлена, - заявила заместитель руководителя УФАС по Волгоградской области Ольга Ячменева.

Надира Коннова

ФОТО: "СоцИнформБюро"