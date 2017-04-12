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Водители объединились с антимонопольщиками в борьбе за 87 маршрутов в Волгограде Печать
12.04.2017 12:54

Водители объединились с антимонопольщиками в борьбе за 87 маршрутов в Волгограде

Волгоградские водители и региональной УФАС пытаются всеми силами доказать администрации города, что отмена маршруток нарушает Закон о защите конкуренции.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу регионального УФАС, во вторник, 11 апреля, в арбитражном суде состоялось первое предварительное заседание по обжалованию мэрией предупреждения антимонопольщиков о том, что отмена 87 муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки в городе Волгограде, среди которых есть муниципальные троллейбусы, нарушает Закон о защите конкуренции.

"Определением Арбитражного суда Волгоградской области удовлетворено ходатайство администрации Волгограда о принятии обеспечительных мер, в связи с чем действие предупреждения Волгоградского УФАС России приостановлено до рассмотрения заявления администрации Волгограда по существу", - говорится в пресс-релизе антимонопольщиков.

Арбитражный суд по ходатайствам перевозчиков–заявителей, интересы которых ущемляются, они привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.

- После судебного заседания стало известно, что перевозчики планируют подать ходатайство о принятии судом обеспечительных мер, в случае удовлетворения которых отмена муниципальных маршрутов с 15 апреля 2017 года будет приостановлена, - заявила заместитель руководителя УФАС по Волгоградской области Ольга Ячменева.

Надира Коннова
ФОТО: "СоцИнформБюро"

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