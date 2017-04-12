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Депутаты Госдумы РФ предложили День космонавтики сделать выходным Печать
12.04.2017 13:35

Депутаты Госдумы РФ предложили День космонавтики сделать выходным

Народный избранник от ЛДПР Михаил Дегтярёв предложил сделать День космонавтики 12 апреля выходным днем.

Как стало известно "СоцИнформБюро", предложение было сделано в ходе пленарного заседания Госдумы. Народный избранник отметил, что день первого полета человека в космос – это дата, которую будут помнить и спустя тысячу лет, и она является своего рода "рубежом человечества" которой следует отдать должное.

Инициатива Госдумы сделать 12 апреля выходным днем была поддержана и в Совете Федерации России. Депутаты и сенаторы предложили в этот день устраивать бесплатные кинопоказы про космос и экскурсии в музеи космической тематики.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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