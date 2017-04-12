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|Как правильно выходить из Великого поста
|12.04.2017 14:20
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Священнослужители учат, что главное - духовное очищение, а не строгая диета, однако многие верующие воспринимают как раз иначе. Отказ от привычной животной пищи наш организм воспринимает как стресс. За несколько недель такой диеты организм полностью перестраивается, поэтому выходить из поста нужно постепенно.
Давайте разбираться, как наиболее безболезненно выйти из поста.
Врачи советуют после 40-дневного воздержания от животной пищи еще около 20 дней не налегать на жирное и жареное, полностью отказаться от чипсов, сухариков и газировки.
Начиная с Пасхи, в течение дня есть небольшими порциями и ограничиться одним яйцом, а кулич съесть тот, что приготовлен в Чистый четверг, чтобы он успел немного подсохнуть.
Не стоит ограничивать себя в клетчатке, к которой ваш организм уже привык за время поста. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты. Исключение составляют цитрусовые и ананасы, которые плохо усваиваются организмом. Замените их обычными яблоками.
Врачи также советуют вводить в рацион говядину и свинину только через 4-5 дней после Пасхи, а жирных гуся и утку - к следующим выходным. Запеченную курицу с овощами можно есть сразу, однако предпочтительнее откушать за праздничным столом рыбу.
Первую неделю после Пасхи рекомендуется есть на завтрак йогурт: это поможет не только вернуться к привычному питанию, но и очиститься. Выбирайте несладкие йогурты с малым процентом жирности.
Обильное питье — это один из важнейших моментов при выходе из поста. Поэтому пейте как можно больше чистой воды, натуральных компотов и витаминных морсов. Немного вина в этот период не возбраняется. Можно выпивать по бокалу красного вина перед едой, особенно перед белковой – оно стимулирует пищеварение.
Учтите, что неправильный выход из поста может вызвать обострение проблем с желудком, привести к сбою в работе кишечника и дисбалансу микроэлементов в организме.
В завершение хотелось бы добавить, что самое главное во время Великого поста не только физическое очищение организма, но и очищение мыслей и души, восстановление психологического состояния. Потратьте время поста на работу над собой и встретьте праздник совершенно новым человеком.
Анна Павлова
ФОТО: Globallookpress
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