На Пасху в Волгоград доставят Благодатный огонь

15 апреля в 23.30 во всех храмах города начнется Пасхальная Полуношница, а в 00.00 – Пасхальная утреня и Божественная литургия.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман по традиции будет совершать богослужение в Казанском соборе.

Отметим, что освящение куличей в Казанском соборе начнется с 04.00 до 13.00 в воскресенье. В субботу освятить пасхальные корзины можно будет в Иоанно-Предтеченском храме (на Центральной набережной) с 12.00 до 22.00.

Традиционный епархиальный крестный ход начнется 16 апреля в 16.00 от часовни князя Александра Невского.

Напомним, что на Центральной набережной в этот день пройдет семейный праздник «Светлое Христово Воскресение - 2017», где взрослые и дети смогут принять участие в русских пасхальных забавах, конкурсах и викторинах.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 15 апреля в канун Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. По благословению волгоградского митрополита Германа в воскресенье лампада с Благодатным огнем будет доставлена в Волгоград.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress