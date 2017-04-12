В Волгограде хотят запретить продажу алкоэнергетиков

Сегодня в облдуме прошло заседание представителей комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Встреча парламентариев была посвящена обороту слабоалкогольных энергетиков.

Волгоградские депутаты выступили в поддержку московских коллег, которые ранее предложили наделить регионы правом вводить ограничения на продажу некоторых видов алкоголя.

В пояснительной записке к законопроекту московских депутатов указывается, что употребление алкоэнергетиков вредит организму гораздо больше, чем распитие обычного алкоголя. Запрет на продажу алкогольных энергетических напитков введен уже в 5 странах.

- В 55 субъектах России приняты законы, запрещающие продажу энергетических напитков. Рассматриваемым законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне право регионов вводить такие ограничения. Это необходимо для сохранения здоровья нашего подрастающего поколения, - пояснил в ходе обсуждения председатель профильного комитета Руслан Шарифов.

По итогу обсуждения комитет рекомендовал Волгоградской областной думе поддержать законопроект. Если все депутаты будут согласны с предложением, то соответствующее постановление будет направлено в Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress