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В Волгограде хотят запретить продажу алкоэнергетиков Печать
12.04.2017 15:24

В Волгограде хотят запретить продажу алкоэнергетиков

Депутаты Волгоградской областной думы выступают в поддержку проекта федерального закона об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

Сегодня в облдуме прошло заседание представителей комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Встреча парламентариев была посвящена обороту слабоалкогольных энергетиков.

Волгоградские депутаты выступили в поддержку московских коллег, которые ранее предложили наделить регионы правом вводить ограничения на продажу некоторых видов алкоголя.

В пояснительной записке к законопроекту московских депутатов указывается, что употребление алкоэнергетиков вредит организму гораздо больше, чем распитие обычного алкоголя. Запрет на продажу алкогольных энергетических напитков введен уже в 5 странах.

- В 55 субъектах России приняты законы, запрещающие продажу энергетических напитков. Рассматриваемым законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне право регионов вводить такие ограничения. Это необходимо для сохранения здоровья нашего подрастающего поколения, - пояснил в ходе обсуждения председатель профильного комитета Руслан Шарифов.

По итогу обсуждения комитет рекомендовал Волгоградской областной думе поддержать законопроект. Если все депутаты будут согласны с предложением, то соответствующее постановление будет направлено в Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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