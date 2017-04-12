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В России могут снизить возраст приема в детсад Печать
12.04.2017 15:39

В России могут снизить возраст приема в детсад

Министр труда и социальной защиты России предложил снизить возраст приема в детский сад с трех до полутора лет.

Как сообщает "СоцИнформБюро", Максим Топилин сделал предложение подумать над тем, чтобы расширить возрастные рамки при предоставлении места в детском саду.

Министр считает, что снижение возраста приема в детсад с трех до полутора лет - гораздо эффективней, чем наращивание новых пособий.

"Мама должна работать, как нам кажется", — заявил Топилин на XVIII апрельской международной конференции по проблемам развития экономики и общества. По мнению министра труда и соцзащиты, надо повышать зарплату, а не заниматься увеличением количества детских пособий. Топилин также отметил, что не считает нужным заменять маткапитал на пособия.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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