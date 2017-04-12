В России могут снизить возраст приема в детсад

Как сообщает "СоцИнформБюро", Максим Топилин сделал предложение подумать над тем, чтобы расширить возрастные рамки при предоставлении места в детском саду.

Министр считает, что снижение возраста приема в детсад с трех до полутора лет - гораздо эффективней, чем наращивание новых пособий.

"Мама должна работать, как нам кажется", — заявил Топилин на XVIII апрельской международной конференции по проблемам развития экономики и общества. По мнению министра труда и соцзащиты, надо повышать зарплату, а не заниматься увеличением количества детских пособий. Топилин также отметил, что не считает нужным заменять маткапитал на пособия.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress