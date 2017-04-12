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|В России могут снизить возраст приема в детсад
|12.04.2017 15:39
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Как сообщает "СоцИнформБюро", Максим Топилин сделал предложение подумать над тем, чтобы расширить возрастные рамки при предоставлении места в детском саду.
Министр считает, что снижение возраста приема в детсад с трех до полутора лет - гораздо эффективней, чем наращивание новых пособий.
"Мама должна работать, как нам кажется", — заявил Топилин на XVIII апрельской международной конференции по проблемам развития экономики и общества. По мнению министра труда и соцзащиты, надо повышать зарплату, а не заниматься увеличением количества детских пособий. Топилин также отметил, что не считает нужным заменять маткапитал на пособия.
Надира Коннова
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