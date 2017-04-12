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Волгоградцам рассказали, как собрать пасхальную корзину Печать
12.04.2017 15:33

Волгоградцам рассказали, как собрать пасхальную корзину

Специалисты регионального Роспотребнадзора дали горожанам советы о том, как правильно выбрать продукты к пасхальному столу.

Так, при выборе яиц представители надзорного ведомства рекомендуют обращать внимание на дату расфасовки. Качество магазинного яйца определяет разница между датой сортировки и датой покупки. Чем ближе дата расфасовки продукта к моменту покупки, тем он полезнее.

Также следует выбирать чистые и внешне привлекательные яйца без повреждений. Кроме того, при необходимости стоит обратить внимание и на категорию продукта.

После покупки важно соблюдать и правила хранения яиц.

- В холодильнике не храните яйца в дверце – там для них недостаточно низкая температура. Лучше держать их на нижней полке. При укладывании в контейнер поставьте их на «острый» конец. В таком положении воздух, который скопился внутри скорлупы (он и приводит к порче), будет испаряться, и яйца дольше останутся свежими, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Волгоградской области

При приготовлении блюд из творога рекомендуется обращать внимание на его цвет, вкус и запах.

Качественный творог всегда белый с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. Его консистенция должна быть однородной, мягкой, нежно-маслянистой. Добавим, что в нежирном твороге в небольшом количестве может выделяться сыворотка. В магазине творог должен располагаться в герметичной упаковке, которая гарантирует сохранность творога.

При покупке готового кулича стоит внимательно изучить его состав.

- В хорошем продукте все ингредиенты максимально приближены к домашним, а значит, натуральны: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель, - поясняет областной Роспотребнадзор.

Добавим, что лучше покупать изделия с натуральными украшениями (особенно для детей) – миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью. Кроме того, хороший кулич всегда имеет цилиндрическую форму и аккуратную корочку.

- Маркировка пищевой продукции должна содержать следующую информацию: наименование пищевой продукции, количество пищевой продукции, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, рекомендации и (или) ограничения по использованию, сведения о наличии и пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, - отмечает ведомство.

Фото: globallookpress

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