ОАО ЕДКММ
Фонд Хабенского проведет Нейроонкологический семинар в Волгограде Печать
12.04.2017 16:10

Фонд Хабенского проведет Нейроонкологический семинар в Волгограде

Для волгоградских медиков благотворительный Фонд Константина Хабенского организует выездную образовательную сессию по нейроонкологическому профилю по теме "Специфика лечения детей с опухолями центральной нервной системы".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе фонда, семинар пройдет в Волгоградском областном онкологическом диспансере №1 13 и 14 апреля. В эти дни ведущие эксперты в области детской нейроонкологии прочтут лекции, проведут экспертизу диагностики и лечения опухолей головного мозга у детей, а также проконсультируют отдельных пациентов.

Семинары — часть программы Благотворительного Фонда Константина Хабенского "Знать и не бояться", цель которой — улучшить качество проводимого в России лечения, развить раннюю диагностику тяжелых заболеваний головного мозга и изменить отношение общества к онкологии.

Фонд Хабенского проведет Нейроонкологический семинар в Волгограде

Фонд проводит Нейроонкологический семинар уже в седьмой раз. Ранее эксперты Фонда выезжали в Симферополь, Архангельск, Барнаул, Уфу, Владивосток и Тюмень.

Наша справка:

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям России с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медпомощь и скорее возвращаться к полноценной жизни.

Надира Коннова

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru