Фонд Хабенского проведет Нейроонкологический семинар в Волгограде

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе фонда, семинар пройдет в Волгоградском областном онкологическом диспансере №1 13 и 14 апреля. В эти дни ведущие эксперты в области детской нейроонкологии прочтут лекции, проведут экспертизу диагностики и лечения опухолей головного мозга у детей, а также проконсультируют отдельных пациентов.

Семинары — часть программы Благотворительного Фонда Константина Хабенского "Знать и не бояться", цель которой — улучшить качество проводимого в России лечения, развить раннюю диагностику тяжелых заболеваний головного мозга и изменить отношение общества к онкологии.

Фонд проводит Нейроонкологический семинар уже в седьмой раз. Ранее эксперты Фонда выезжали в Симферополь, Архангельск, Барнаул, Уфу, Владивосток и Тюмень.

Наша справка:

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям России с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медпомощь и скорее возвращаться к полноценной жизни.

Надира Коннова