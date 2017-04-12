Музей «Сталинградская битва» вернул военную технику на смотровые площадки

Как сообщается на официальном сайте музея, техника была убрана с площадок в связи с ремонтом.

Со вчерашнего дня обновленные экспонаты вновь возвращены на места, которые были предусмотрены для них авторами проекта музейного комплекса.

Как отмечают сотрудники музея, площадка перед музеем-панорамой является излюбленным местом для прогулки горожан и гостей города, особенно в период майских праздников.

Теперь новенькие танки и пушки будут радовать взор посетителей со специальных постаментов.

Юлия Соболева

Фото: Музей-заповедник «Сталинградская битва»