ОАО ЕДКММ
Музей «Сталинградская битва» вернул военную технику на смотровые площадки Печать
12.04.2017 16:49

Музей «Сталинградская битва» вернул военную технику на смотровые площадки

На территории музея-заповедника были проведены работы по переносу военной техники на смотровые площадки со стороны улиц Советской и Наумова.

Как сообщается на официальном сайте музея, техника была убрана с площадок в связи с ремонтом.

Музей «Сталинградская битва» вернул военную технику на смотровые площадки

Со вчерашнего дня обновленные экспонаты вновь возвращены на места, которые были предусмотрены для них авторами проекта музейного комплекса.

Как отмечают сотрудники музея, площадка перед музеем-панорамой является излюбленным местом для прогулки горожан и гостей города, особенно в период майских праздников.

Музей «Сталинградская битва» вернул военную технику на смотровые площадки

Теперь новенькие танки и пушки будут радовать взор посетителей со специальных постаментов.

Юлия Соболева
Фото: Музей-заповедник «Сталинградская битва»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru