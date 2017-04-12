Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
В Волгограде открыта горлиния по работе нестационарных объектов, на которую горожане могут сообщать ....
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
Центр развития региональной политики опубликовал рейтинг эффективности работы губернаторов. Глава Во....
|Волгоградские профсоюзы соберут 25 тысяч человек в первомайской колонне
|12.04.2017 17:14
|
В День международной солидарности трудящихся областной Совет профсоюзов планирует провести на улицах Волгограда одну из самых массовых Первомайских манифестаций в ЮФО России.
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу областного Совета профсоюзов, по предварительным данным Первомай соберет под знаменами около 25 тысяч человек. В их числе окажутся члены профсоюзных организаций, представители областной и городской администрации, политических партий и общественных организаций, работники малого и среднего бизнеса, ветераны, студенты.
- Сбор первомайской колонны профсоюзов начнется в 08:30 на площади им. Ленина, Отсюда в 09:30 праздничные колонны профсоюзов, партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Яблоко» пройдут по проспекту им. Ленина к площади Павших Борцов, где в 10:30 состоится митинг, - сообщает пресс-служба облсовпрофа.
Фото: globallookpress
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
18:07
Волгоградский педофил-вымогатель получил год тюрьмы
-
17:52
Волгоградских безработных ждут на ярмарке вакансий
-
17:44
Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
-
17:14
Волгоградские профсоюзы соберут 25 тысяч человек в первомайской колонне
-
16:49
Музей «Сталинградская битва» вернул военную технику на смотровые площадки
-
16:18
В Волгограде нашли воров сломанного мотоцикла
-
16:10
Фонд Хабенского проведет Нейроонкологический семинар в Волгограде
-
15:39
В России могут снизить возраст приема в детсад
-
15:33
Волгоградцам рассказали, как собрать пасхальную корзину
-
15:24
В Волгограде хотят запретить продажу алкоэнергетиков
-
15:23
Выборы президента России будут перенесены
-
15:03
В Камышине двое безработных угрожали предпринимателю убийством за отказ платить мзду
-
14:28
На Пасху в Волгоград доставят Благодатный огонь
-
14:20
Как правильно выходить из Великого поста
Самое читаемое
-
17:44
Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
-
16:18
В Волгограде нашли воров сломанного мотоцикла
-
15:03
В Камышине двое безработных угрожали предпринимателю убийством за отказ платить мзду
-
13:30
В Волгограде коммерсант прибрал к рукам 14 миллионов рублей предприятия
-
13:02
Под Волгоградом вор дарил знакомым украденные из храма украшения
-
12:24
Скончался пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга
-
12:09
Трое бухгалтеров Калачевской ЦРБ идут под суд за мошенничество
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
-
Ноль >>
-
-
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков может затянуться
-
Вот дармоеды и аферисты. Сто пудов деньги уже потратили. А парк так и оставят разваленым. Не уже ... >>
-
-
В Волгограде задержали организаторов подпольного казино
-
seance de massage lyon: недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоенедоп устимое содержимое.soph ... >>
-
-
Дороги Волгограда попробует спасти новая асфальтобетонная установка
-
Лже-минером ТРЦ «Акварель» оказался 15-летний школьник
-
Шутник блин))) >>
-
-
Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
-
"прикрываться" жалобами жителей, которые, кстати, можно проверить, ведь они регистрируются, это очень ... >>
-
-
После визита губернатора главврач «больницы Ильича» был уволен
-
Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018
-
Смешные! Улицы "облагораживают ". А берег Волги - отстой полный. Стыдно гостей прокатить по реке. >>
-