Волгоградские профсоюзы соберут 25 тысяч человек в первомайской колонне

В День международной солидарности трудящихся областной Совет профсоюзов планирует провести на улицах Волгограда одну из самых массовых Первомайских манифестаций в ЮФО России.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу областного Совета профсоюзов, по предварительным данным Первомай соберет под знаменами около 25 тысяч человек. В их числе окажутся члены профсоюзных организаций, представители областной и городской администрации, политических партий и общественных организаций, работники малого и среднего бизнеса, ветераны, студенты.

- Сбор первомайской колонны профсоюзов начнется в 08:30 на площади им. Ленина, Отсюда в 09:30 праздничные колонны профсоюзов, партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Яблоко» пройдут по проспекту им. Ленина к площади Павших Борцов, где в 10:30 состоится митинг, - сообщает пресс-служба облсовпрофа.

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