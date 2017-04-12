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Волгоградских безработных ждут на ярмарке вакансий Печать
12.04.2017 17:52

Волгоградских безработных ждут на ярмарке вакансий

В ближайшую пятницу для официальных безработных региона на базе центра занятости Волгограда пройдет ярмарка вакансий. На сегодняшний день в банке вакансий области есть данные о 32,5 тысячах свободных рабочих мест.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в областном комитете по труду и занятости населения, всего с начала года работодателями региона было заявлено 53,8 тысячи вакансий, 7 тысяч из которых – предложения промпредприятий.

14 апреля в 10:00 на базе центра занятости Волгограда пройдет ярмарка вакансий для ООО «Новомосковск-Ремстройсервис», выступающего в качестве генерального подрядчика ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Предприятию требуется более 150 специалистов по пяти профессиям, а именно высококвалифицированные монтажники технологического оборудования и связанных с ним конструкций (5-6 разряд), электрогазосварщики (5-6 разряд), машинисты автогидроподъемника (5-7 разряд), машинисты автомобильного крана (7-8 разряд).

Отметим, что с начала текущего года 7,5 тысяч жителей Волгоградской области нашли работу в центрах занятости.

Фото: globallookpress

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