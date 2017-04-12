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Научный подход: каких мужчин выбирают женщины Печать
12.04.2017 19:15

Научный подход: каких мужчин выбирают женщины

Ученые из университета Восточного Коннектикута провели эксперимент, который показал, какие качества прежде всего отмечают женщины в мужчинах – внешние или внутренние – и как соотносятся требования к образу и характеру.

Для исследования пригласили 80 незамужних девушек в возрасте от 15 до 29, которые выбирали мужчину для себя, и 61 взрослую женщину в возрасте от 37 до 61 года, задача которых была выбрать мужчину для своих дочерей. Главная цель исследуемых – указать на наиболее подходящего для свидания кандидата.

Отметим, что перед началом исследования от испытуемых узнали, что им наиболее важно – внешнее обаяние и привлекательность или же личные качества мужчины. Многие женщины сказали, что гораздо важнее внешности в мужчине будут надежность и открытость к общению. Чуть реже женщины указывали как положительные черты дружелюбие и постоянство, а на последних строчках оказались амбициозность и высокий интеллект.

Сам эксперимент проводился следующим образом: исследуемым представили фотографии мужчин с описанием их характера. Все лица на снимках были созданы на основе одного фото в Photoshop, и к ним давались варианты: красивое, умеренно привлекательное и непривлекательное. Черты характера были указаны от наиболее до наименее предпочтительных. Участницам эксперимента предложили оценить каждого мужчину по его внешним и внутренним качествам. Оказалось, что наименее интересным кандидатом будет мужчина с непривлекательной внешностью, независимо от того, какой у него характер.

Лидерами рейтинга стали мужчины с идеальным характером и внешностью от «красивого» до «умеренно привлекательного». При этом, когда перед участницами стоял выбор – умеренно привлекательный мужчина с хорошим характером или красивый с характером похуже – женщины голосовали за первый вариант. Женщины из второй группы, которые выбирали претендентов на свидание для дочерей, в основном руководствовались тем, что внешность не главное – зато хороший человек.

Вывод, сделанный учеными, таков: мужчины, если хотите понравится девушке и ее маме, достаточно следить за собой, чтобы быть «умеренно привлекательным», и работать над характером и внутренним миром.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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