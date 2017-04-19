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Сброс воды на Волжской ГЭС набирает обороты Печать
19.04.2017 14:07

Сброс воды на Волжской ГЭС набирает обороты

Федеральное агентство водных ресурсов постановило подготовиться Волжской ГЭС к началу увеличения сброса воды.

17 апреля 2017 года руководители агентства водных ресурсов совместно с представителями Росгидромета, Росморречфлота, МЧС России, ПАО "РусГидро" и Росрыболовства провели очередное заседание по вопросу работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Как сообщается на официальном сайте Росводоресурсов, с 11 по 17 апреля 2017 года в связи с интенсивным ростом притока на Волгоградском водохранилище была проведена оперативная корректировка.

Напомним, что сброс воды был увеличен с 6000 куб.м/с. до 8400 куб.м/с.

С 20 апреля через Волгоградский гидроузел начнется посуточное увеличение сбросных расходов и выход на 12000 куб.м/с. К маю 2017 года сброс будет увеличен до 25000 куб.м/с.

Отметим, что сегодня МЧС по региону приступило к плановым учениям, в ходе которых будут отрабатываться практические действия по работе с весенним половодьем.

Юлия Соболева
Фото: Волжская ГЭС

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