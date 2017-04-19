Автоконцерн Audi решил отозвать 2340 автомобилей модели Q5 в России

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на сайт Росстандарта, автомобильный концерн Audi принял решение об отзыве в России 2340 автомобилей модели Q5. Отзыву подлежат машины, проданные с 2010 года по 2017 год.

Причиной отзыва стала неправильная работа водоотвода, который находится около панорамного сдвижного люка. По мнению представителей концерна, это может привести к попаданию жидкости в потолочную обивку, прилегающую к газогенератору верхней подушки безопасности. Это может спровоцировать появление коррозии на газогенераторе.

- Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, - отметили в автоконцерне.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress