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Волгоградцы просят губернатора вернуть троллейбус №18 Печать
19.04.2017 16:06

Волгоградцы просят губернатора вернуть троллейбус №18

Жители Кировского района создали петицию на имя губернатора с требованием вернуть троллейбус №18.

Сегодня на популярном сайте для подачи петиций волгоградка Марина Токарева опубликовала документ, обращенный к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

В нем местная жительница просит главу региона вернуть троллейбус №18, который был закрыт 15 апреля 2017 года. Женщина сообщает, что данным транспортом пользовались работники нескольких предприятий города.

- Я 20 лет отработала на производстве и сейчас работаю на одном из заводов. Все последние годы я и мои коллеги ездили на троллейбусе №18. Теперь ездить стало невозможно. Автобусы не подходят для передвижения по району, потому что идут полные. Кроме этого, в автобусах некомфортно: воняет газом и очень душно. Поездка в автобусе - это пытка, особенно для людей старшего возраста, - жалуется Марина Токарева.

Кроме этого, женщина сообщает о подорожании проезда.

- Сейчас у нас на заводе после отмены троллейбуса несколько пожилых людей пересели на электрички и теперь вынуждены за дорогу платить по 40 рублей вместо 20 рублей, - заявляет Марина.

Напомним, что троллейбус был закрыт по решению председателя городского комитета транспорта, промышленности и связи. 15 апреля троллейбус с изображением грустного смайлика в последний раз проехал по Кировскому району.

Ранее волгоградцы уже собирали подписи за сохранение троллейбусного маршрута. На данный момент под этой петицией подписались больше 500 человек.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте», группа «Типичный Волгоград», Никита Кацуба.

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Комментарии   

 
+1 #1 Денис 19.04.2017 16:41
Ему срать на народ, он то на траликах не катается!
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+1 #2 гость 19.04.2017 17:39
я за возвращение троллейбуса№18
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+1 #3 Гвоздь 19.04.2017 19:01
Вспомните, народ есть высшая власть, какие петиции, проводите все через референдум , наймите грамотного юриста потому что принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, читайте устав города.
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