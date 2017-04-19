Волгоградцы просят губернатора вернуть троллейбус №18

Сегодня на популярном сайте для подачи петиций волгоградка Марина Токарева опубликовала документ, обращенный к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

В нем местная жительница просит главу региона вернуть троллейбус №18, который был закрыт 15 апреля 2017 года. Женщина сообщает, что данным транспортом пользовались работники нескольких предприятий города.

- Я 20 лет отработала на производстве и сейчас работаю на одном из заводов. Все последние годы я и мои коллеги ездили на троллейбусе №18. Теперь ездить стало невозможно. Автобусы не подходят для передвижения по району, потому что идут полные. Кроме этого, в автобусах некомфортно: воняет газом и очень душно. Поездка в автобусе - это пытка, особенно для людей старшего возраста, - жалуется Марина Токарева.

Кроме этого, женщина сообщает о подорожании проезда.

- Сейчас у нас на заводе после отмены троллейбуса несколько пожилых людей пересели на электрички и теперь вынуждены за дорогу платить по 40 рублей вместо 20 рублей, - заявляет Марина.

Напомним, что троллейбус был закрыт по решению председателя городского комитета транспорта, промышленности и связи. 15 апреля троллейбус с изображением грустного смайлика в последний раз проехал по Кировскому району.

Ранее волгоградцы уже собирали подписи за сохранение троллейбусного маршрута. На данный момент под этой петицией подписались больше 500 человек.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте», группа «Типичный Волгоград», Никита Кацуба.