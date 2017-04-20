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Фонд Константина Хабенского провел семинары для волгоградских врачей Печать
20.04.2017 10:51

Фонд Константина Хабенского провел семинары для волгоградских врачей

Сотрудники Фонда организовали выездную образовательную сессию по нейроонкологии для медиков Волгограда.

Мероприятие проходило 13 и 14 апреля в Волгоградской областном онкологическом диспансере №1.

В рамках двухдневной сессии медицинские специалисты из Москвы успели провести 6 лекций для местных врачей, ординаторов и студентов старших курсов медвуза.

Кроме этого, представители Фонда Константина Хабенского осмотрели онкологический диспансер и его оборудование, а также дали советы по лечению конкретных пациентов.

Фонд Константина Хабенского провел семинары для волгоградских врачей



Всего радиолог РНЦРР Измайлов Тимур, эндокринолог НИИ Нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко Мазеркина Надежда и профессор Российского Научного Центра Рентгенорадиологии Желудкова Ольга проконсультировали 12 пациентов с различной степенью заболевания.

Еще одна встречу с медиками Фонд провел в Детской клинической больнице номер №8. Там, детский нейрохирург Морозовской детской клинической больницы Землянский Михаил и невролог, эпилептолог, ведущий специалист клиники Epilepsy Center Александр Головтеев прочитали лекцию, пообщались с коллегами и договорились о сотрудничестве.

- Мы увидели достаточно высокий уровень врачей в Волгограде, они применяют все современные протоколы лечения и могут проводить адекватную терапию больных с опухолями центральной нервной системы. Сложности на данный момент представляют облучения под наркозом. Именно поэтому мы договорились с одним из анастезиологов о стажировке в Российском Научном Центре Рентгенорадиологии. Также на стажировку в Москву приедет радиолог, — прокомментировала Желудкова Ольга.

Фонд Константина Хабенского провел семинары для волгоградских врачей



Отметим, что нейроонкологический семинар в Волгограде проходит уже в 7 раз. Ранее подобные мероприятия Фонд Константина Хабенского уже проводил в Симферополе, Архангельске, Барнауле, Уфе, Владивостоке и Тюмени.

Юлия Соболева
Фото: Фонд Константина Хабенского

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