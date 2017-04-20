Ответ из Кремля по поводу отмены маршруток не устроил волгоградцев
Более шести тысяч ответов на обращение волгоградских маршрутчиков получил правозащитник Алексей Улья....
«Лукойл» возвращает многомиллионные пожертвования
Компания «Лукойл-Волгограднефтепереработка» решила вернуть 135 миллионов, которые были потрачены на ....
|Фонд Константина Хабенского провел семинары для волгоградских врачей
|20.04.2017 10:51
|
Мероприятие проходило 13 и 14 апреля в Волгоградской областном онкологическом диспансере №1.
В рамках двухдневной сессии медицинские специалисты из Москвы успели провести 6 лекций для местных врачей, ординаторов и студентов старших курсов медвуза.
Кроме этого, представители Фонда Константина Хабенского осмотрели онкологический диспансер и его оборудование, а также дали советы по лечению конкретных пациентов.
Всего радиолог РНЦРР Измайлов Тимур, эндокринолог НИИ Нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко Мазеркина Надежда и профессор Российского Научного Центра Рентгенорадиологии Желудкова Ольга проконсультировали 12 пациентов с различной степенью заболевания.
Еще одна встречу с медиками Фонд провел в Детской клинической больнице номер №8. Там, детский нейрохирург Морозовской детской клинической больницы Землянский Михаил и невролог, эпилептолог, ведущий специалист клиники Epilepsy Center Александр Головтеев прочитали лекцию, пообщались с коллегами и договорились о сотрудничестве.
- Мы увидели достаточно высокий уровень врачей в Волгограде, они применяют все современные протоколы лечения и могут проводить адекватную терапию больных с опухолями центральной нервной системы. Сложности на данный момент представляют облучения под наркозом. Именно поэтому мы договорились с одним из анастезиологов о стажировке в Российском Научном Центре Рентгенорадиологии. Также на стажировку в Москву приедет радиолог, — прокомментировала Желудкова Ольга.
Отметим, что нейроонкологический семинар в Волгограде проходит уже в 7 раз. Ранее подобные мероприятия Фонд Константина Хабенского уже проводил в Симферополе, Архангельске, Барнауле, Уфе, Владивостоке и Тюмени.
Юлия Соболева
Фото: Фонд Константина Хабенского
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
12:30
В Волгограде выберут самую красивую и талантливую студентку
-
12:19
Волгоградскому МФЦ добавили воздуха
-
10:54
В Волгограде снова увидят «Свет Великой Победы»
-
10:51
Фонд Константина Хабенского провел семинары для волгоградских врачей
-
10:19
"Золотому мальчику" Роману Яковлеву не смягчили приговор за смертельное ДТП
-
10:10
В пожаре под Волгоградом погиб хуторянин
-
03:46
Олег Браташ назвал состав на игры против Швейцарии
-
02:26
Украинцы хотят видеть президентом Юлию Тимошенко
-
01:32
Волгоградская легкоатлетка призналась в употреблении допинга
-
19.04.2017 21:19
Полицейские спасли девушку от самоубийства на «танцующем мосту»
-
19.04.2017 17:32
В Волгограде ликвидируют Ворошиловский рынок
-
19.04.2017 17:14
Волгоградцев обманывают под предлогом замены электрических счетчиков
-
19.04.2017 16:06
Волгоградцы просят губернатора вернуть троллейбус №18
-
19.04.2017 15:47
Тюрьмы Волгоградской области нарушают права заключенных
Самое читаемое
-
12:19
Волгоградскому МФЦ добавили воздуха
-
10:19
"Золотому мальчику" Роману Яковлеву не смягчили приговор за смертельное ДТП
-
10:10
В пожаре под Волгоградом погиб хуторянин
-
19.04.2017 21:19
Полицейские спасли девушку от самоубийства на «танцующем мосту»
-
19.04.2017 17:14
Волгоградцев обманывают под предлогом замены электрических счетчиков
-
19.04.2017 15:47
Тюрьмы Волгоградской области нарушают права заключенных
-
19.04.2017 14:53
2 года колонии получила работница ЗАГСа за оформление фиктивных браков с мигрантами
Последние комментарии
-
Во Владимирской области предотвращен теракт
-
Что же за странная книга "коран" , если после принятия "самой миролюбивой религии" и её прочтения ... >>
-
-
Волгоградцы просят губернатора вернуть троллейбус №18
-
Из Кремля прислали 6 тысяч ответов на жалобы волгоградцев по отмене маршруток
-
Так что же ответил кремль!? >>
-
-
Ответ из Кремля по поводу отмены маршруток не устроил волгоградцев