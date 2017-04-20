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В Волгограде снова увидят «Свет Великой Победы» Печать
20.04.2017 10:54

8 мая в 20:30 на Мамаевом кургане во второй раз пройдет патриотическая акция «Свет Великой Победы».

В Волгограде снова увидят «Свет Великой Победы»

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в этом году световое шоу вновь удивит волгоградцев и гостей города.

- Акция «Свет Великой Победы-2017» не будет повторением прошлогодней, предусмотрен целый ряд технологических и художественных новаций, - уточнили сотрудники музея.

Напомним, что в минувшем году организаторы современными технологиями «оживили» скульптуру «Родина-мать зовет!» и воссоздали историю военных событий Сталинградской битвы.

Отметим, что в прошлом году на Главной высоте России шоу увидели тысячи человек, а сама акция в марте 2017 года стала лучшей в номинации «Региональное событие года» и заняла 13 место в общем рейтинге событий за 2016 год.

Полина Макарова
Фото: Музей-заповедник «Сталинградская битва»

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