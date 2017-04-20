ОАО ЕДКММ
В Волгограде выберут самую красивую и талантливую студентку Печать
20.04.2017 12:30

В Волгограде выберут самую красивую и талантливую студентку

В Волгограде состоится финал городского конкурса красоты, творчества и таланта "Мисс Студенчество Волгограда-2017".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, финал яркого весеннего мероприятия состоится 24 апреля. По результатам предварительных этапов в финал вышли 13 студенток города.

- Девушкам предстоит рассказать о себе и своих достижениях в визитной карточке, продемонстрировать творческие способности и принять участие в дефиле, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Конкурс на самую красивую и талантливую студентку состоится в 19:00 в актовом зале Волгоградского института управления (ул. Гагарина,8).

По словам организаторов мероприятия, победительница представит Волгоград на конкурсе "Мисс студенчество России-2017", который пройдет в Челябинске с 16 по 21 сентября.

Дополнительную информацию можно получить в МУ ГМЦ "Лидер".

Надира Коннова
 ФОТО: Globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru