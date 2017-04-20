В Волгограде выберут самую красивую и талантливую студентку

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, финал яркого весеннего мероприятия состоится 24 апреля. По результатам предварительных этапов в финал вышли 13 студенток города.

- Девушкам предстоит рассказать о себе и своих достижениях в визитной карточке, продемонстрировать творческие способности и принять участие в дефиле, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Конкурс на самую красивую и талантливую студентку состоится в 19:00 в актовом зале Волгоградского института управления (ул. Гагарина,8).

По словам организаторов мероприятия, победительница представит Волгоград на конкурсе "Мисс студенчество России-2017", который пройдет в Челябинске с 16 по 21 сентября.

Дополнительную информацию можно получить в МУ ГМЦ "Лидер".

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress