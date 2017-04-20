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На Мамаевом кургане появилась аллея сотрудников УФСИН Печать
20.04.2017 14:08

На Мамаевом кургане появилась аллея сотрудников УФСИН

Сотрудники уголовно-исполнительной системы внесли свою небольшую лепту в озеленение главной высоты России – Мамаева Кургана в память о павших защитниках Отечества.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УФСИН России по региону, мероприятие началось с торжественного построения у подножия Мамаева Кургана. В один строй встали начальники управлений, отделов и служб волгоградской уголовно-исполнительной системы с учащимися профильных классов УФСИН. Перед началом высадки хвойных растений начальник УФСИН России по Волгоградской области генерал-лейтенант внутренней службы Павел Радченко сказал, для сотрудников уголовно-исполнительной системы является честью внесение небольшой лепты в озеленение главной высоты России – Мамаева Кургана.

Высадка хвойных растений под звуки оркестра УФСИН проходила в зеленой зоне у Храма Всех Святых.

- Аллея памяти будет расти и радовать глаз гостей и жителей города, которые ежедневно приходят на Мамаев Курган, чтобы отдать дань памяти павшим героям, - отметили в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

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