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На дороги Волгограда выходят 30 новых авто-СВ Печать
20.04.2017 14:20

На востребованные муниципальные маршруты выходят 30 новых автобусов

В четверг, 20 апреля, доставлены в Волгоград 30 новых автобусов средней вместимости. Транспорт выйдет на маршруты уже в ближайшие дни.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в настоящее время 15 опорных муниципальных маршрутов обслуживают свыше 250 автобусов большой вместимости. Теперь к ним добавятся еще 30 автобусов средней вместимости, которые сегодня прибыли в наш город.

- В салонах новых автобусов предусмотрена возможность отопления и кондиционирования воздуха, что позволит волгоградцам с комфортом передвигаться по городу в любое время года. Прибывший транспорт также оснащен модулями глобальной навигационной спутниковой системы, - отметили в мэрии.

По словам представителя комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Алексея Кузьмина, движение этих автобусов будут отслеживать операторы центра управления пассажирскими перевозками, что гарантирует безопасность и удобство поездок волгоградцев. Машины оснащены валидаторами, горожане смогут использовать транспортную карту «Волна». Данные автобусы будут направлены на наиболее популярные у волгоградцев муниципальные маршруты.

Напомним, потребность в дополнительном транспорте возникла в связи с отменой с 16 апреля ряда маршруток. Согласно постановлению администрации города, 15 апреля был последний день, когда в Волгограде курсировали все маршрутные такси.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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