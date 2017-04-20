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|В мессенджер только по паспорту
|20.04.2017 14:58
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИД "Аргументы недели", новые поправки будут касаться корпоративных абонентов и тарифов, которые приобретают юридические лица.
В настоящее время за каждой отдельной оформленной на юридическое лицо SIM-картой не числится никакой информации о её конкретном владельце, а только – о компании. Чтобы снять с таких абонентов анонимность, Роскомнадзор предлагает вносить данные владельца SIM-карты через сайт госуслуг или же через личный кабинет оператора связи. В противном случае для должностных лиц операторов связи будут налагаться штрафы – до 50 тысяч и для юридических лиц до 300 тысяч рублей.
Если же корпоративные клиенты не предоставят своевременно данные, они также будут оштрафованы: ИП - до 50 тысяч, юрлица – до 70 тысяч рублей.
Кроме того, согласно новым поправкам, владельцы мессенджеров должны будут в обязательном порядке зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Это приведет к выполнению требования по идентификации своих пользователей, недопущению массовых рассылок, обеспечению конфиденциальности сообщений и совершению рассылок по инициативе исполнительной власти. Если мессенджер не сможет выполнить эти требования, то на территории РФ он может быть заблокирован.
Надира Коннова
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