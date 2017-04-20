На портале госзакупок объявлен конкурс на проведение реставрации монумента «Скульптура «Родина-мать зовет!». Федеральный бюджет выделит Волгограду 60,5 млн рублей на реконструкцию скульптуры «Родина-мать зовет!» Об этом сообщает сайт госзакупок.

По документам в стоимость лота входит замена канатов главного монумента, реставрация, консервация или воссоздание штукатурной отделки, реставрация металлических конструкций, приспособление инженерных систем и оборудования, а также приспособление систем электрообеспечения. Следует отметить, что это только первый этап реконструкции памятника, а сама скульптура не ремонтировалась больше 50 лет.



Напомним, ранее говорилось, что второй и последний этап реставрации главного монумента начнется по окончании ЧМ-2018.



Сообщается, что компания-подрядчик определится по итогам конкурса в конце мая текущего года. Реставрация на монументе должна завершиться до 30 октября 2017 года.



Полина Макарова

Фото: ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >