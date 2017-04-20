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В Волгограде начнут ремонт культурного наследия Печать
20.04.2017 15:13

В городе начнут ремонт культурного наследия

На портале госзакупок объявлен конкурс на проведение реставрации монумента «Скульптура «Родина-мать зовет!».

Федеральный бюджет выделит Волгограду 60,5 млн рублей на реконструкцию скульптуры «Родина-мать зовет!» Об этом сообщает сайт госзакупок.


По документам в стоимость лота входит замена канатов главного монумента, реставрация, консервация или воссоздание штукатурной отделки, реставрация металлических конструкций, приспособление инженерных систем и оборудования, а также приспособление систем электрообеспечения. Следует отметить, что это только первый этап реконструкции памятника, а сама скульптура не ремонтировалась больше 50 лет.

Напомним, ранее говорилось, что второй и последний этап реставрации главного монумента начнется по окончании ЧМ-2018.

Сообщается, что компания-подрядчик определится по итогам конкурса в конце мая текущего года. Реставрация на монументе должна завершиться до 30 октября 2017 года.

Полина Макарова
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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