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|В Волгограде ремонтируют проезд Дорожников
|20.04.2017 16:37
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, в Дзержинском районе города на всем протяжении проезда Дорожников от улицы Краснополянской до улицы Землячки рабочие снимут больше 2-х тысяч квадратных метров изношенного полотна, устранят провалы, выполнят устройство выравнивающего слоя асфальтобетоновой смеси в объеме 2,5 тысяч тонн и уложат почти 27 тысяч квадратных метров верхнего слоя покрытия. Кроме того, проектом предусмотрено нанесение разметки и укрепление обочин щебнем.
- В связи с началом работ на проезде Дорожников автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Ожидается, что движение автотранспорта будет временно ограничено по проезду по полосам с обеспечением реверсивного движения, - сообщает администрация города.
Напомним, что ранее городские власти отчитались о начале ремонта дорог по улице Пархоменко.
Полина Макарова
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