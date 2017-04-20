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В Волгограде ремонтируют проезд Дорожников Печать
20.04.2017 16:37

ремонт проезда дорожников

В Дзержинском районе Волгограда началось комплексное восстановление дорожного покрытия. Движение автомобилей на время ремонта будет ограничено.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, в Дзержинском районе города на всем протяжении проезда Дорожников от улицы Краснополянской до улицы Землячки рабочие снимут больше 2-х тысяч квадратных метров изношенного полотна, устранят провалы, выполнят устройство выравнивающего слоя асфальтобетоновой смеси в объеме 2,5 тысяч тонн и уложат почти 27 тысяч квадратных метров верхнего слоя покрытия. Кроме того, проектом предусмотрено нанесение разметки и укрепление обочин щебнем.

- В связи с началом работ на проезде Дорожников автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Ожидается, что движение автотранспорта будет временно ограничено по проезду по полосам с обеспечением реверсивного движения, - сообщает администрация города.

Напомним, что ранее городские власти отчитались о начале ремонта дорог по улице Пархоменко.

Полина Макарова
Фото: Администрация Волгограда

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