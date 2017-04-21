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|Для жителей Капустной балки запустили новый маршрут
|21.04.2017 11:07
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Жители отдаленного поселка Капустная балка в Кировском районе смогли добиться от администрации Волгограда улучшения транспортной доступности. В результате для них было запущено маршрутное такси №71.
Ранее конечными остановками этого маршрута были «Ул. Писемского» и «ТЦ «Лента». Теперь крайними остановками станут «Поселок Капустная балка» и «Завод им. Петрова».
Отметим, что до этого никакой городской общественный транспорт данную территорию не захватывал. Добирались до своих домов люди на маршруте 3э, который больше года назад был закрыт.
Юлия Соболева
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