ОАО ЕДКММ
Число погибших при теракте в метро Петербурга увеличилось до 16 человек Печать
21.04.2017 11:12

Число погибших при теракте в метро Петербурга увеличилось до 16 человек

В больнице Санкт-Петербурга умерла еще одна пострадавшая в результате теракта в метро.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в пятницу, 21 апреля, в 6:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 года рождения, пострадавшая при взрыве в петербургском метро. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Число погибших при теракте в метро Петербурга увеличилось до 16 человек

Таким образом, число жертв теракта в метрополитене Санкт-Петербурга увеличилось до 16 человек.

Накануне Митянина сообщила, что в больницах продолжают оставаться 24 пострадавших.

Напомним, взрыв самодельной бомбы прогремел в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Позднее в подземке была обезврежена еще одна бомба, которая была замаскирована под автомобильный огнетушитель. По версии следствия, непосредственный исполнитель теракта, погибший также при взрыве, - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

В рамках расследования этого уголовного дела уже арестованы несколько человек, в том числе и предполагаемый организатор взрыва — уроженец Киргизии Аброр Азимов. Следствие считает, что он лично готовил Джалилова.

В четверг директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам удалось установить личность заказчика теракта, однако его имя пока не называется.

Надира Коннова
Фото: Следственный комитет России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru