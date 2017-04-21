Число погибших при теракте в метро Петербурга увеличилось до 16 человек

Как стало известно "СоцИнформБюро", в пятницу, 21 апреля, в 6:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 года рождения, пострадавшая при взрыве в петербургском метро. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Таким образом, число жертв теракта в метрополитене Санкт-Петербурга увеличилось до 16 человек.

Накануне Митянина сообщила, что в больницах продолжают оставаться 24 пострадавших.

Напомним, взрыв самодельной бомбы прогремел в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Позднее в подземке была обезврежена еще одна бомба, которая была замаскирована под автомобильный огнетушитель. По версии следствия, непосредственный исполнитель теракта, погибший также при взрыве, - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

В рамках расследования этого уголовного дела уже арестованы несколько человек, в том числе и предполагаемый организатор взрыва — уроженец Киргизии Аброр Азимов. Следствие считает, что он лично готовил Джалилова.

В четверг директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам удалось установить личность заказчика теракта, однако его имя пока не называется.

Надира Коннова

Фото: Следственный комитет России