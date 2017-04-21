В Волгограде отремонтируют Ополченскую и Азизбекова

На официальном сайте госзакупок появились данные о проведении аукциона на ремонт улиц Ополченской в Краснооктябрьском районе и Азизбекова в Ворошиловском районе районе.

Так, согласно размещенной документации, обновление дорожного полотна на Ополченской пройдет в границах от Тракторозаводского района до улицы маршала Еременко. Всего протяженность обновленного участка составит 230 м.

На это будет затрачено 9,9 миллионов рублей из бюджета области. Проводить ремонтные работы будет общество с ограниченной ответственностью «СК-Юг».

Ремонт улицы Азизбекова обойдется региональной казне в 12 миллионов рублей. Дорога будет обновлена в границах от улицы Елецкой до улицы Саши Филиппова.

Ремонтировать дорогу будет Муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района.

Обе дороги подрядчики должны будут отремонтировать до 31 октября. Гарантийный срок составит 4 года.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»