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В Волгограде отремонтируют Ополченскую и Азизбекова Печать
21.04.2017 11:53

В Волгограде отремонтируют Ополченскую и Азизбекова

Городские власти определили подрядчиков для ремонта улиц Ополченской и Азизбекова. Всего на 2 улицы из областного бюджета пойдет 22 миллиона рублей.

На официальном сайте госзакупок появились данные о проведении аукциона на ремонт улиц Ополченской в Краснооктябрьском районе и Азизбекова в Ворошиловском районе районе.

Так, согласно размещенной документации, обновление дорожного полотна на Ополченской пройдет в границах от Тракторозаводского района до улицы маршала Еременко. Всего протяженность обновленного участка составит 230 м.

На это будет затрачено 9,9 миллионов рублей из бюджета области. Проводить ремонтные работы будет общество с ограниченной ответственностью «СК-Юг».

Ремонт улицы Азизбекова обойдется региональной казне в 12 миллионов рублей. Дорога будет обновлена в границах от улицы Елецкой до улицы Саши Филиппова.

Ремонтировать дорогу будет Муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района.

Обе дороги подрядчики должны будут отремонтировать до 31 октября. Гарантийный срок составит 4 года.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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