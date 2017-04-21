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|В Волгограде отремонтируют Ополченскую и Азизбекова
|21.04.2017 11:53
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На официальном сайте госзакупок появились данные о проведении аукциона на ремонт улиц Ополченской в Краснооктябрьском районе и Азизбекова в Ворошиловском районе районе.
Так, согласно размещенной документации, обновление дорожного полотна на Ополченской пройдет в границах от Тракторозаводского района до улицы маршала Еременко. Всего протяженность обновленного участка составит 230 м.
На это будет затрачено 9,9 миллионов рублей из бюджета области. Проводить ремонтные работы будет общество с ограниченной ответственностью «СК-Юг».
Ремонт улицы Азизбекова обойдется региональной казне в 12 миллионов рублей. Дорога будет обновлена в границах от улицы Елецкой до улицы Саши Филиппова.
Ремонтировать дорогу будет Муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района.
Обе дороги подрядчики должны будут отремонтировать до 31 октября. Гарантийный срок составит 4 года.
Юлия Соболева
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