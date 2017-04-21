Стали известны самые богатые депутаты Волгоградской области
Депутаты Волгоградской областной Думы отчитались о своих доходах, соответствующая декларация появила....
«Лукойл» возвращает многомиллионные пожертвования
Компания «Лукойл-Волгограднефтепереработка» решила вернуть 135 миллионов, которые были потрачены на ....
|Сотрудники ГИБДД раздали волгоградским водителям-"подснежникам" аптечки
|21.04.2017 12:23
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на дорогах начали появляться водители, которые в осенне-зимний период предпочитали не пользоваться автомобилями. Основная категория таких автомобилистов - пенсионеры-дачники.
Чем старше люди, тем им труднее управлять автомобилем. У таких водителей здоровье ухудшается, время реакции увеличивается, зрение "падает". За зиму такие автовладельцы изрядно утрачивают навыки вождения и запросто могут что-нибудь "не заметить", забыть включить/выключить "поворотник" или совершить неожиданный для окружающих маневр.
Сотрудники ГИБДД уже легко могут вычислить таких водителей в потоке: их езда временами неуверенна, большая часть ездит на неновых недорогих автомобилях.
Чтобы напомнить такой категории водителей о правилах дорожного движения и придать немолодым автовладельцам уверенности на дорогах, на федеральной автодороге "Сызрань-Саратов–Волгоград" полицейские провели профилактическое мероприятие. Сотрудники ДПС останавливали водителей-"подснежников" и раздавали им памятки, рекомендовали быть более внимательными на дорогах и вручали дорожные аптечки.
"Дорожные подснежники" в свою очередь просили участников дорожного движения проявлять уважение и терпение к водителям преклонного возраста.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:26
В центре Волгограда автомобиль без водителя устроил ДТП
-
13:03
Волгоградка в пьяном угаре разбила иномарку соседки
-
12:57
В Волгоградском регионе стартовал конкурс "Семья года"
-
12:27
Ситуация с бешенством в регионе остается напряженной
-
12:23
Сотрудники ГИБДД раздали волгоградским водителям-"подснежникам" аптечки
-
12:12
Должник из Камышина вернулся из суда без автомобиля
-
11:53
В Волгограде отремонтируют Ополченскую и Азизбекова
-
11:53
В Волгограде хирурги спасли от смерти младенца с двумя пищеводами
-
11:12
Число погибших при теракте в метро Петербурга увеличилось до 16 человек
-
11:07
Для жителей Капустной балки запустили новый маршрут
-
11:06
Дождливые выходные ждут Волгоград
-
10:52
У 50-летней волгоградки 36-летний любовник угнал "КИА-Пиканто"
-
10:36
Руководство детского сада кормило детей опасной рыбой
-
10:10
Под Волгоградом в массовом ДТП пострадали три человека
Самое читаемое
-
13:26
В центре Волгограда автомобиль без водителя устроил ДТП
-
13:03
Волгоградка в пьяном угаре разбила иномарку соседки
-
12:27
Ситуация с бешенством в регионе остается напряженной
-
12:12
Должник из Камышина вернулся из суда без автомобиля
-
11:53
В Волгограде хирурги спасли от смерти младенца с двумя пищеводами
-
10:52
У 50-летней волгоградки 36-летний любовник угнал "КИА-Пиканто"
-
10:36
Руководство детского сада кормило детей опасной рыбой
Последние комментарии
-
«Лукойл» возвращает многомиллионные пожертвования
-
ЛУКОЙЛ превратили в фикалии! Все новоиспечённые менеджеры в головной компании и директора (местные ... >>
-
-
В Ворошиловском районе водитель иномарки сбил девушку
-
Волгоградцы просят губернатора вернуть троллейбус №18
-
Все что делает конедопустимое содержимое нынешнего губернатора направлено на извлечения максимальной ... >>
-
-
Из Кремля прислали 6 тысяч ответов на жалобы волгоградцев по отмене маршруток
-
Так что же ответил кремль!? >>
-
-
Ответ из Кремля по поводу отмены маршруток не устроил волгоградцев
-
Стали известны самые богатые депутаты Волгоградской области