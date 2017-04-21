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Сотрудники ГИБДД раздали волгоградским водителям-"подснежникам" аптечки Печать
21.04.2017 12:23

Волгоградская Госавтоинспекция позаботилась о водителях –

"Подснежниками" в народе называют тех водителей, которые выезжают на дороги с наступлением весеннего периода.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на дорогах начали появляться водители, которые в осенне-зимний период предпочитали не пользоваться автомобилями. Основная категория таких автомобилистов - пенсионеры-дачники.

Чем старше люди, тем им труднее управлять автомобилем. У таких водителей здоровье ухудшается, время реакции увеличивается, зрение "падает". За зиму такие автовладельцы изрядно утрачивают навыки вождения и запросто могут что-нибудь "не заметить", забыть включить/выключить "поворотник" или совершить неожиданный для окружающих маневр.

Сотрудники ГИБДД уже легко могут вычислить таких водителей в потоке: их езда временами неуверенна, большая часть ездит на неновых недорогих автомобилях.

Чтобы напомнить такой категории водителей о правилах дорожного движения и придать немолодым автовладельцам уверенности на дорогах, на федеральной автодороге "Сызрань-Саратов–Волгоград" полицейские провели профилактическое мероприятие. Сотрудники ДПС останавливали водителей-"подснежников" и раздавали им памятки, рекомендовали быть более внимательными на дорогах и вручали дорожные аптечки.

"Дорожные подснежники" в свою очередь просили участников дорожного движения проявлять уважение и терпение к водителям преклонного возраста.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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