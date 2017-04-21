Как сообщили "СоцИнформБюро" в региональном комитете социальной защиты населения, соревнования будут проходить по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Сельская семья", "Семья-хранитель традиций", "Золотая семья России" и "Молодая семья".

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 24 апреля подать заявку в центр социальной защиты населения по месту жительства. Планируется выбрать 64 семьи, которые затем пройдут в следующий тур. С 19 по 26 мая 2017 года на сайте облкомсоцзащиты состоится общественное голосование. Любой желающий сможет отдать свой голос за лучшую семью. Региональный этап будет завершен 15 июня.

Отметим, что конкурсный отбор "Семья года" проводится в регионе второй раз. В прошлом году во Всероссийском финале Волгоградскую область представляли пять семей. Высшая награда в номинации конкурса "Золотая семья России" была получена семьей Кузминых.

Надира Коннова

ФОТО: пресс-служба администрации Волгоградской области