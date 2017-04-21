



Предприимчивые правозащитники пользуются юридической неграмотностью волгоградцев и зарабатывают на их грошах. Клиентами таких специалистов становятся социально незащищенные люди, среди них пенсионеры, инвалиды, малоимущие. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.



- С начала 2016 года в почте Уполномоченного стали появляться заявления в основном по обеспечению социальных и жилищных прав, составленные по однотипному шаблону с изобилием положений из нормативно-правовых документов. При этом суть вопроса укладывается в первых 2-3 абзацах, а остальные 4-5 листов наполнены выдержками из законодательных актов, не несущих полезной для решения вопроса аргументации, а в отдельных случаях уже утративших свою силу, - рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев.

Сообщается, сотрудники Аппарата Омбудсмена связались с заявителями и выяснили, что те пользовались услугами юридических организаций, которые в свою очередь являются авторами однообразных письменных обращений в адрес нескольких должностных лиц. Следует отметить, что среди адресатов были также чиновники некомпетентные в указанных проблемах. Стоимость услуг, так называемых юристов, начиналась от 6 тысяч рублей.

Таким образом, многодетная мать-одиночка из Котельниково за составление письма по решению жилищного вопроса отдала юристам-мошенникам 7 тысяч рублей. Инвалид третьей группы, проживающая в Алексеевском районе, чтобы добиться положенной санаторно-курортной путевки, заплатила составителям жалоб 8 тысяч рублей.

При этом действующий закон позволяет гражданам лично обращаться в любой орган власти, изложив в форме письма суть проблемы.



Полина Макарова

Фото: ИА "СоцИнформБюро"