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«Мото-синдром 2017» пройдет в Волгограде Печать
21.04.2017 17:01

Мото-синдром

Всех любителей скорости, драйва и спортивной техники приглашают на «Мото-синдром 2017».

Праздник состоится 23 апреля на трассе «Максимка» в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Посетителей ждут гонки, выставка современных спортивных внедорожников и байков, выступления кудо и файер-шоу. Сопроводит мероприятие живая рок-музыка.

Также организаторы предусмотрели интерактивные развлечения, в их числе тест-драйвы квадроциклов и сигвейев.

Отметим, что любителей классических автомобилей и мотоциклов тоже ждут на празднике. Для них запланирована выставка ретро машин.

Полина Макарова
Фото: Администрация Волгограда

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