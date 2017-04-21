Всех любителей скорости, драйва и спортивной техники приглашают на «Мото-синдром 2017». Праздник состоится 23 апреля на трассе «Максимка» в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Посетителей ждут гонки, выставка современных спортивных внедорожников и байков, выступления кудо и файер-шоу. Сопроводит мероприятие живая рок-музыка. Также организаторы предусмотрели интерактивные развлечения, в их числе тест-драйвы квадроциклов и сигвейев. Отметим, что любителей классических автомобилей и мотоциклов тоже ждут на празднике. Для них запланирована выставка ретро машин.



Полина Макарова

Фото: Администрация Волгограда < Предыдущая Следующая >