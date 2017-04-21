Администрация добавила новую маршрутку, которая охватит Жилогородок и Семь ветров, и скорректировала два старых маршрута.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, для жителей Жилгородка, микрорайона Семь ветров и 2-го километра пустили дополнительный маршрут №10к.

Он будет следовать через следующие остановки: «Поликлиника №18 (ул. Колпинская)», «Ул. Колпинская», «Больница №18», «Импульс», «Пр. Дорожников», «Ул. Танкистов», «Жилгородок», «Лицей №7», «Молодежный центр», «Поликлиника № 18 (ул. 51-я Гвардейская)», «ЖБИ», «Народная ярмарка», «Академия МВД», «Ул. Землячки», «Ул. Хорошева», «Технологический колледж», «Ул. Джаныбековская», «Ул. Каспийская», «Кинотеатр «Родина», «Ул. Двинская», «Ул. Ткачева», «Ул. Хиросимы», «Школа №41», «Магазин «Зигзаг», «2 км», «127 квартал», «126 квартал», «ТРК «Парк-Хаус», «Поликлиника №28», «Школа №33», «Магазин «СуперВиво», «Онкоцентр», «Больничный комплекс», «ТРЦ «КомсоМолл».

Для жителей отдаленных территорий Кировского на дороги вышел вспомогательный маршрут №56а. Свыше 30 маршрутных такси на этом направлении будут следовать по ул. Автомобилистов, проспекту Университетскому, ул. 64-ой Армии, Лавровой, Майской, Строительной и далее по местному проезду до дачного массива «Янтарь» на берегу Волго-Донского канала.

Кроме этого, был продлен маршрут №46. Теперь он будет следовать от остановки «28-й км» в Тракторозаводском районе до остановки «Жилгородок (Трамвайное кольцо)».

Согласно новой схеме, маршрут будет идти по следующим улицам: Космонавтов, Танкистов, Брюллова, Толбухина, Краснополянской, Исторической, 3-й Продольной магистрали, бульвару 30 лет Победы, ул. Покрышкина, 2-й Продольной магистрали, ул. им. Еременко, Ополченской, проспекту им. В.И. Ленина, ул. им. Н.Отрады, Героев Тулы, им. академика Бардина, Героев Шипки и Латошинской.

Напомним, что сегодня для жителей Капустной балки в Кировском районе запустили новый маршрут №71.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»