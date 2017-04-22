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По Джаныбековской … без оркестра Печать
22.04.2017 01:02

По Джаныбековской … без оркестра

 После отключения в нескольких районах воды, власти Волгограда закрыли проезд для автотранспорта на двух улицах города.


Два выходных дня, а именно 22-го и 23-го апреля жителям нескольких районов великого и славного города-героя Волгограда придется посидеть без воды. Те, кто успел набрать – молодцы, кто нет – примите искреннее сочувствие. Помимо отключения водоснабжения, как отметила пресс-служба администрации города, отключение воды является плановым, будет также закрыт проезд для автомобилистов по двум улицам. А именно, с восьми часов утра 22-го апреля до 22:00 28-го апреля будет закрыт проезд по улице Писемского.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе администрации Волгограда, эта мера носит вынужденный характер, поскольку на улице Писемского будут производиться подземные работы инженерных коммуникаций. Те, кто все же пожелают перемещаться в данном районе на автомобиле, могут объехать перекрытый участок дороги по улицам - Воронкова, Тополевой, Рославльской и Успенскому переулку.

В воскресенье аналогичные работы будут вестись по улице Джаныбековской, в границах от улицы Батурской до проспекта имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Владельцам автомобилей и «железных коней», администрация многострадального города-героя настоятельно рекомендует объехать закрытый участок дороги по улицам - Красноводская, Житкурская, Батурская и Трехгорная.

Константин Родионов,
фото из архива автора.

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