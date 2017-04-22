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|По Джаныбековской … без оркестра
|22.04.2017 01:02
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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе администрации Волгограда, эта мера носит вынужденный характер, поскольку на улице Писемского будут производиться подземные работы инженерных коммуникаций. Те, кто все же пожелают перемещаться в данном районе на автомобиле, могут объехать перекрытый участок дороги по улицам - Воронкова, Тополевой, Рославльской и Успенскому переулку.
В воскресенье аналогичные работы будут вестись по улице Джаныбековской, в границах от улицы Батурской до проспекта имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Владельцам автомобилей и «железных коней», администрация многострадального города-героя настоятельно рекомендует объехать закрытый участок дороги по улицам - Красноводская, Житкурская, Батурская и Трехгорная.
Константин Родионов,
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