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Под Волгоградом открыли 6 км новой дороги Печать
22.04.2017 12:59

сельская дорога

Новая дорога в Новоаннинском районе связала хутор Красногорский с автодорогой Панфилово — Тростянский — Попов.


В Новоаннинском районе, в пятницу, 21 апреля, открыли дорогу стратегического значения. Протяженность нового дорожного участка составила 5,786 километров, а строительство обошлось в 114,9 миллионов рублей. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

- Эта дорога имеет стратегическое значение для сельского поселения — она важна для жителей и станет дополнительным стимулом развития для крестьянско-фермерского хозяйства, располагающегося в Красногорском», - отметил руководитель комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии региона, в 2017 году в Волгоградской области построят еще 9 подъездных путей к сельским населенным пунктам, 5 автомобильных дорог, два мостовых сооружения, а также проведут реконструкцию 40 километров региональных трасс.

Полина Макарова
Фото: Администрация Волгоградской области

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