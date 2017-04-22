Новая дорога в Новоаннинском районе связала хутор Красногорский с автодорогой Панфилово — Тростянский — Попов.

В Новоаннинском районе, в пятницу, 21 апреля, открыли дорогу стратегического значения. Протяженность нового дорожного участка составила 5,786 километров, а строительство обошлось в 114,9 миллионов рублей. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.



- Эта дорога имеет стратегическое значение для сельского поселения — она важна для жителей и станет дополнительным стимулом развития для крестьянско-фермерского хозяйства, располагающегося в Красногорском», - отметил руководитель комитета сельского хозяйства Василий Иванов.



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии региона, в 2017 году в Волгоградской области построят еще 9 подъездных путей к сельским населенным пунктам, 5 автомобильных дорог, два мостовых сооружения, а также проведут реконструкцию 40 километров региональных трасс.



Полина Макарова

Фото: Администрация Волгоградской области < Предыдущая Следующая >