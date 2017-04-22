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Академический рок, или как на органе не только Баха играли Печать
22.04.2017 13:31

Органный концерт

Консерваторский музыкант Мария Блажевич объединила рок и барокко на волгоградском органе.


В минувшую пятницу, 21 апреля, в ЦКЗ Волгограда прошел необычный концерт органной музыки «Бах&ROCK». В тот вечер «Smoke on the water» группы Deep Purple и «Rock around The Clock» Билла Хейли звучали в соседстве с токкатами и фугами Иоганна Себастьяна Баха. Исполняла концерт в рамках тура по городам России органистка Томской государственной филармонии и лауреат международных конкурсов Мария Блажевич.

Задумка поставить рядом святую святых – музыку Баха – с культовым роком привлекла полный зал неискушенных органными перфомансами волгоградцев. Вживую услышать барокко в сочетании с фантазиями на тему Beatles, Nightwish и Ллойда-Уэббера в органной обработке в концертный зал пришли около тысячи горожан.

Отметим, что такое необычное исполнение вполне в духе Марии Блажевич. Как рассказали корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» в областной филармонии, органистка не признает ограничений в репертуаре, а своей главной задачей считает снять с органа отпугивающий налет.

- Да, орган – это элитарный инструмент, но это не значит академичный и скучный. Обычно думают: придешь в филармонию, заставят тебя думать о жизни, и вообще, вечер пропал. Но концерты нужны, прежде всего, для того, чтобы люди отдыхали. Мои программы так и строятся: есть над чем подумать и – обязательно! – отдохнуть, - пояснила Мария в ЦКЗ Волгограда.

Результат необычного музыкального соседства получился блестящим. Органный концерт «Бах&ROCK» был живым и интересным, как для пожилых людей, так и для молодежи. Отметим, что послушать классику в сочетании с рок-мелодиями пришли даже дети. Зал оставался полным до последнего звука органа, после которого на музыканта обрушился шквал заслуженных аплодисментов.

Мария Блажевич продолжит концертный тур по России.

Полина Макарова
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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