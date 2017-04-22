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Аллеи Сирени Победы появились в Калаче-на-Дону Печать
22.04.2017 16:32

Сирень Победы

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе воинской славы высадили несколько сортов сирени. Среди них саженцы «Великая Победа», «Защитникам Бреста», «Маршал Василевский» и «Валентина Гризодубова». Все сорта вырастили в Волгоградском региональном ботаническом саду.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, в мероприятиях участвовали ветераны, школьники, волонтеры Победы, спортсмены, представители казначейства и органов власти.

В рамках мероприятия спортсмены и военнослужащие, а также отличившиеся в учебе школьники и кадеты, в торжественном шествии пронесли 12-метровое полотно георгиевской ленточки. Также возле памятника «Слава Советским танкистам» состоялся прием в «Юнармию».

Напомним, что аллеи Сирени Победы уже появились во всех городах-героях на территории России, Украины и Беларуси. Теперь саженцы высаживаются в городах воинской славы, сельских поселениях, в которых велись боевые действия, на территории учреждений патриотической направленности.

Полина Макарова
Фото: Облкомприроды

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