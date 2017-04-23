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В Волгограде стало на сто дубов больше Печать
23.04.2017 12:16

Комса дубы

В Комсомольском саду Центрального района высадили аллею молодых дубов.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в администрации города, накануне в Комсомольском саду Волгограда в преддверии празднования столетия самого старого дуба и в рамках конкурса «Лучший парк Волгограда» прошла масштабная высадка саженцев дуба.

В мероприятии приняли участие экологи, барды, члены молодежных и комсомольских организаций и неравнодушные горожане. Всего активисты высадили сто дубов. При этом каждое дерево получило свое оригинальное название. Так в Комсомольском саду теперь растет «Степин дуб», «Счастливое дерево» и «Дерево исполнения желаний».

Позже на территории сада планируют высадить саженцы церциса и розовые клумбы.

Сообщается, что в 2017 году на благоустройство дворов, реконструкцию парков и скверов Волгограда федеральная казна выделила городской администрации 440 миллионов рублей.

Полина Макарова
Фото: Администрация Волгограда

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