В Комсомольском саду Центрального района высадили аллею молодых дубов.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в администрации города, накануне в Комсомольском саду Волгограда в преддверии празднования столетия самого старого дуба и в рамках конкурса «Лучший парк Волгограда» прошла масштабная высадка саженцев дуба.



В мероприятии приняли участие экологи, барды, члены молодежных и комсомольских организаций и неравнодушные горожане. Всего активисты высадили сто дубов. При этом каждое дерево получило свое оригинальное название. Так в Комсомольском саду теперь растет «Степин дуб», «Счастливое дерево» и «Дерево исполнения желаний».



Позже на территории сада планируют высадить саженцы церциса и розовые клумбы.



Сообщается, что в 2017 году на благоустройство дворов, реконструкцию парков и скверов Волгограда федеральная казна выделила городской администрации 440 миллионов рублей.



Полина Макарова

Фото: Администрация Волгограда Следующая >