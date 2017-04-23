В Волгограде стартовало народное голосование на приз зрительских симпатий конкурса «Твой Волгоград – твоя «Волна».

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в городской администрации, конкурс на лучшее оформление волгоградской транспортной карты «Волна» стартовал 3 апреля. В нем поучаствовали около 60 волгоградцев, которые прислали 92 эскиза.



Сообщается, что пока жюри определяет лучшие дизайнерские решения, в рамках конкурса до полуночи 30 апреля открыто Интернет-голосование на приз зрительских симпатий.



Напомним, что эскиз победителя конкурса «Твой Волгоград – твоя «Волна» станет основой дизайна лимитированного выпуска транспортной карты. Победителя народного голосования, как и авторов трех лучших по мнению жюри работ, ждут призы. Саму транспортную карту в авторском дизайне можно будет использовать как электронный кошелек и общегражданский проездной билет.



Полина Макарова

Фото: Администрация Волгограда Следующая >