На официальном сайте госзакупок появились результаты аукционов по выполнению пассажирских перевозок по маршрутам №98 Речпорт – ТЦ Метро и №43 ул. 39-ой Гвардейской – Алюминиевый завод.

Согласно опубликованным данным, оба контракта достались компании ООО «Волгоградский автобусный парк», которая является дочкой ООО «Питеравто».

Так, на регулярные пассажирские перевозки по маршруту №98 из бюджета Волгограда питерский перевозчик получит 95 348 045 рублей. За эти деньги компания должна будет предоставлять свои услуги с 31 мая 2017 по 30 апреля 2022 года.

Известно, что на линию выйдут большие трехдверные автобусы вместимостью не менее 70 человек на газовом или дизельном двигателе. Транспорт будет оборудован кондиционером и системой ГЛОНАСС.

Автобусы маршрута будут проезжать по следующим остановкам: ТЦ "Метро", «Краснополянская», «Трамвайное кольцо», «Техномаркет», «ВИВО», «поликлиника № 28», ТРЦ "Парк Хаус", «126-й кв.», «127-й кв», «Качинское училище», «Гарнизонный универмаг», «Технологический колледж», «Хорошева», маг. "Ивушка", «АЗС», «Магазин», «Продольная», кафе "Лакомка", «Раздольная», «Областная больница», «Рокоссовского», «Детский центр», «Медакадемия», «Порт-Саида», «Комсомольская», «7-ой Гвардейской», «Арбитражный суд», «Речпорт».

За обслуживание маршрута №43 ул. 39-ой Гвардейской – Алюминиевый завод транспортная компания из Санкт-Петербурга получит из городской казны 86 379 902 рублей. Сроки оказания услуг: с 10 мая 2017 года по 30 апреля 2022 года.

На этот маршрут выйдут автобусы средней вместимости, которые недавно были доставлены в Волгоград из Нижнего Новгорода.

Транспорт по этому маршруту будет проходить через такие остановки, как «39-я Гвардейская», «Газовая», «пр. Металлургов», «Богунская», к/т-р «Юность», «Титова», «ЖКО/Ватутина», к/т-р «Старт», рынок «ТЗР», ДК «Алюминиевый завод», «АТБ-4», «Колледж/кладбище», «Алюминиевый завод».

Отметим, что на данный момент администрация проводит еще ряд многомиллионных аукционов в рамках реализации новой транспортной схемы, из которой было исключено большинство маршруток.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»