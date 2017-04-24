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В волгоградских автобусах размещены неправильные схемы проезда Печать
24.04.2017 09:30

В Волгоградских автобусах размещены неправильные схемы проезда

Волгоградцы заметили, что в схемах проезда, которые размещены для удобства горожан в опорных автобусах, допущены досадные ошибки.

Как сообщает "СоцИнформБюро", горожане и так в настоящее время находятся в постоянной путанице в связи с отменой маршруток, а тут еще и схемы проезда движения новых маршрутов, размещенные для удобства пассажиров в автобусах "ВАП" (Волгоградский автобусный парк), написаны на постерах с ошибками. Первым своими наблюдениями поделился волгоградец Федор Емельянов и выложил в социальные сети эти самые схемы.

В Волгоградских автобусах размещены неправильные схемы проезда

Так, судя по схеме, гостиница "Южная" идет после площади Чекистов, а потом Ворошиловский торговый центр. Аллея Героев находится между Елецкой и "торгушкой". Кроме того, в описании маршрутов один и тот же текст как у автобусов №35, так и №65. Однако они ходят совершенно по разным маршрутам. Таким образом волгоградец обратил внимание, что создатели данного постера для маршрута №65 по ошибке разместили и в описании маршрута № 35.

Анна Павлова
ФОТО: Федор Емельянов

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