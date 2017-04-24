В центре Волгограда запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в центре города-героя установят специальные часы от официального спонсора FIFA. Они будут вести обратный отчет дней, часов и минут до старта ЧМ-2018 по футболу в России. Такие символы появятся в знаковых местах и аэропортах всех 11 городов-организаторов.

Торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета BUD Alcohol Free до Чемпионата мира состоится уже в эту субботу, 29 апреля, в 14:00. В мероприятии примут участие представители администрации города Волгограда и региона, а также компании-спонсора. Кроме того, в церемонии будут участвовать посол Волгограда, города-организатора ЧМ-2018, легенда "Ротора" Александр Никитин.

- В течение дня жители Волгограда и гости города смогут принять участие в викторинах и конкурсах, а также поиграть в различные футбольные аттракционы в специальном шатре, который установят на верхней террасе набережной. Самые активные получат памятные подарки от организаторов мероприятия, - отметили в мэрии.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда