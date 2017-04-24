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В Волгограде продолжатся дожди Печать
24.04.2017 11:05

пасмурная погода

Синоптики сообщают, что первая половина недели в Волгограде и по области будет прохладной и дождливой.

Так во вторник, 25 апреля, по области и в городе будет облачно, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем воздух в регионе прогреется до +9...+14 градусов. В областном центре столбик термометра покажет +11...+13 градусов. Также ожидается сильный ветер западных направлений, местами его порывы достигнут 16 м/с.

В среду погода в городе и области немного улучшится. 26 апреля в регионе и в городе ожидается переменная облачность, но уже без осадков. В области потеплеет до +12...+17 градусов, а в Волгограде столбик термометра поднимется до отметки +14...+16 градусов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, сегодня, 24 апреля, по области ожидаются дожди и грозы. При этом порывы ветра будут достигать 17-22 м/c. Столбик термометра не поднимется выше отметки в +14 градусов.

Сообщается, что в городе-герое, будет дождливо, ветрено и прохладно. Днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Полина Макарова
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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