На месте Казачьего рынка появится новый торговый комплекс

В течение нескольких дней около 30 металлических киосков, незаконно расположенных на территории Казачьего рынка, будут снесены.

Владелец торговых объектов должен будет самостоятельно разобрать все постройки в связи с окончанием срока аренды земельного участка.

Отметим, что площадь в 900 км. м. по улице Краснополянской 50б арендатор должен был освободить еще в 2015 году. Однако самовольно уйти предприниматель не захотел, поэтому администрации пришлось добиваться этого через суд.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, на месте снесенного рынка появится новый торговый комплекс.

- Здесь появятся павильоны нового образца, и торговая деятельность будет продолжена на привычном для волгоградцев месте. Новый торговый комплекс будет работать с соблюдением всех требований, предъявляемым сегодня к таким объектам, - прокомментировала начальник экономического отдела администрации Дзержинского района Евгения Шмелева.

Напомним, что в октябре прошлого года администрация Волгограда произвела демонтаж незаконного автомобильного рынка на остановке «Зеленое кольцо» в Советском районе.

Кроме этого, в ноябре 2016 года было снесено два «блошиных рынка», расположенных рядом с торговыми комплексами «Кайрос» и «Север-Сервис».

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда