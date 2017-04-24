В Волгограде маршрут № 88 пополнился 18 новыми автобусами

Муниципальный маршрут № 88 "Поселок Горьковский - железнодорожный вокзал" пополнился 18 новыми автобусами, так называемыми авто-СВ. Напомним, 20 апреля в Волгоград были доставлены 30 новых автобусов средней вместимости.

- Весь транспорт оснащен системой ГЛОНАСС и кондиционерами. Также в новых автобусах действует система электронной оплаты, позволяющая пассажирам экономить благодаря скидкам и разнообразным пакетам услуг, - сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда.

Еще 12 новых автобусов сейчас проходят предрейсовую подготовку. Уже в самые ближайшие дни они будут направлены на другие городские линии.

В мэрии отметили, что в настоящее время 15 опорных муниципальных маршрутов обслуживают свыше 250 автобусов большой вместимости. Теперь к ним добавятся еще 30 автобусов средней вместимости.

Напомним, потребность в дополнительном транспорте возникла в связи с отменой с 16 апреля ряда маршруток. Согласно постановлению администрации города, 15 апреля был последний день, когда в Волгограде курсировали все маршрутные такси.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда