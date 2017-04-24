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В "России сегодня" дан старт "Георгиевской ленточке" Печать
24.04.2017 12:17

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Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщает, что на улицах российских городов появились первые георгиевские ленточки.

Георгиевская лента стала неотъемлемым атрибутом Дня Победы. Это, своего рода, уважение защитников Отечества, символ памяти подвига Великой Победы.

Как сообщает "СоцИнформБюро", идея акции родилась в стенах медиагруппы "Россия сегодня". По традиции здесь же прошла пресс-конференция. Организаторы в ходе мероприятия рассказали, где и когда можно будет получить ленточку с 24 апреля по 9 мая.

Организаторы ожидают, что в акции "Георгиевская ленточка" примут участие россияне из 85 регионов России и 70 стран мира.

С прошлого года акция проводится по всей России силами тысяч Волонтеров Победы при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

Оранжево-черная лента - один из элементов ордена Святого Георгия, наряду с крестом и звездой. Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским частям. Также многие боевые награды носились на Георгиевской ленте. Поэтому, повязывая ленточку, не стоит забывать, что это - символ военной доблести. Поэтому и повязывать ее нужно соответственно, не воспринимая этот символ за своеобразный аксессуар. Ранее "СоцИнформБюро" сообщало, как правильно повязывать георгиевскую ленточку.

Надира Коннова

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