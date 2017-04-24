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|В "России сегодня" дан старт "Георгиевской ленточке"
|24.04.2017 12:17
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Георгиевская лента стала неотъемлемым атрибутом Дня Победы. Это, своего рода, уважение защитников Отечества, символ памяти подвига Великой Победы.
Как сообщает "СоцИнформБюро", идея акции родилась в стенах медиагруппы "Россия сегодня". По традиции здесь же прошла пресс-конференция. Организаторы в ходе мероприятия рассказали, где и когда можно будет получить ленточку с 24 апреля по 9 мая.
Организаторы ожидают, что в акции "Георгиевская ленточка" примут участие россияне из 85 регионов России и 70 стран мира.
С прошлого года акция проводится по всей России силами тысяч Волонтеров Победы при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Оранжево-черная лента - один из элементов ордена Святого Георгия, наряду с крестом и звездой. Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским частям. Также многие боевые награды носились на Георгиевской ленте. Поэтому, повязывая ленточку, не стоит забывать, что это - символ военной доблести. Поэтому и повязывать ее нужно соответственно, не воспринимая этот символ за своеобразный аксессуар. Ранее "СоцИнформБюро" сообщало, как правильно повязывать георгиевскую ленточку.
Надира Коннова
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