Георгиевская лента стала неотъемлемым атрибутом Дня Победы. Это, своего рода, уважение защитников Отечества, символ памяти подвига Великой Победы.

Как сообщает "СоцИнформБюро", идея акции родилась в стенах медиагруппы "Россия сегодня". По традиции здесь же прошла пресс-конференция. Организаторы в ходе мероприятия рассказали, где и когда можно будет получить ленточку с 24 апреля по 9 мая.

Организаторы ожидают, что в акции "Георгиевская ленточка" примут участие россияне из 85 регионов России и 70 стран мира.

С прошлого года акция проводится по всей России силами тысяч Волонтеров Победы при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

Оранжево-черная лента - один из элементов ордена Святого Георгия, наряду с крестом и звездой. Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским частям. Также многие боевые награды носились на Георгиевской ленте. Поэтому, повязывая ленточку, не стоит забывать, что это - символ военной доблести. Поэтому и повязывать ее нужно соответственно, не воспринимая этот символ за своеобразный аксессуар. Ранее "СоцИнформБюро" сообщало, как правильно повязывать георгиевскую ленточку.

Надира Коннова