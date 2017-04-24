Губернатор провел оперативное совещание по паводку

Сегодня Андрей Бочаров встретился с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить ситуацию, связанную с увеличением сброса воды на Волжской ГЭС.

Напомним, что с 20 апреля через Волгоградский гидроузел начинается посуточное увеличение сбросных расходов и выход на 12 000 куб.м/с. К маю 2017 года сброс будет увеличен до 25 000 куб.м/с.

В ходе встречи губернатор постановил вести постоянный мониторинг ситуации, провести в готовность системы оповещения населения и пункты временного размещения, на случай, если ситуация станет критической.

Отметим, что на прошлой неделе ГУ МЧС по Волгоградской области провело командно-штабные учения, на которых отрабатывались практические действия по ликвидации ЧС в период половодья.

Юлия Соболева

Фото: Волжская ГЭС