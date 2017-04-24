ОАО ЕДКММ
Губернатор провел оперативное совещание по паводку Печать
24.04.2017 12:20

Губернатор провел оперативное совещание по паводку

Глава региона постановил принять меры по обеспечению безопасности районов, которые могут быть затоплены в связи со сбросом воды на Волжской ГЭС.

Сегодня Андрей Бочаров встретился с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить ситуацию, связанную с увеличением сброса воды на Волжской ГЭС.

Напомним, что с 20 апреля через Волгоградский гидроузел начинается посуточное увеличение сбросных расходов и выход на 12 000 куб.м/с. К маю 2017 года сброс будет увеличен до 25 000 куб.м/с.

В ходе встречи губернатор постановил вести постоянный мониторинг ситуации, провести в готовность системы оповещения населения и пункты временного размещения, на случай, если ситуация станет критической.

Отметим, что на прошлой неделе ГУ МЧС по Волгоградской области провело командно-штабные учения, на которых отрабатывались практические действия по ликвидации ЧС в период половодья.

Юлия Соболева
Фото: Волжская ГЭС

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru