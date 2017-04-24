Большинство россиян поддержали идею отказаться от трансляции Евровидения

Как стало известно "СоцИнформБюро", так, по данным ВЦИОМ, наши сограждане отреагировали на запрет Украины конкурсантке от России Юлии Самойловой въезжать на территорию страны.

По мнению экспертов, реакция россиян вполне предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается российской публикой как несправедливая и политизированная и порождает в свою очередь эмоциональный отклик, который и был зафиксирован в ходе опроса.

Напомним, 22 марта текущего года стало известно, что СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины на три года из-за того, что она участвовала в политических провокациях против Крыма. 13 апреля 2017 года Европейский вещательный союз подтвердил, что Россия в конкурсе не будет участвовать. После этого в СМИ прошла информация, что Первый канал не будет транслировать музыкальный конкурс в Киеве из-за ситуации с Самойловой.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что согласно договорённости с Европейским вещательным союзом (EBU), певица Юлия Самойлова примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2018 году.

Надира Коннова