Стали известны самые богатые депутаты Волгоградской области
Депутаты Волгоградской областной Думы отчитались о своих доходах, соответствующая декларация появила....
КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии
Еще в конце декабря прошлого года глава Волгоградского региона Андрей Бочаров на встрече с журналист....
|Большинство россиян поддержали идею отказаться от трансляции Евровидения
|24.04.2017 12:42
|
Как стало известно "СоцИнформБюро", так, по данным ВЦИОМ, наши сограждане отреагировали на запрет Украины конкурсантке от России Юлии Самойловой въезжать на территорию страны.
По мнению экспертов, реакция россиян вполне предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается российской публикой как несправедливая и политизированная и порождает в свою очередь эмоциональный отклик, который и был зафиксирован в ходе опроса.
Напомним, 22 марта текущего года стало известно, что СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины на три года из-за того, что она участвовала в политических провокациях против Крыма. 13 апреля 2017 года Европейский вещательный союз подтвердил, что Россия в конкурсе не будет участвовать. После этого в СМИ прошла информация, что Первый канал не будет транслировать музыкальный конкурс в Киеве из-за ситуации с Самойловой.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что согласно договорённости с Европейским вещательным союзом (EBU), певица Юлия Самойлова примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2018 году.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:25
КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии
-
13:17
Инспекторы ДПС задержали утром пьяного угонщика
-
13:13
В волгоградском парке спецтехники прибыло
-
12:42
Большинство россиян поддержали идею отказаться от трансляции Евровидения
-
12:31
Пьяный волгоградец покалечил ревнивого друга
-
12:20
Губернатор провел оперативное совещание по паводку
-
12:17
В "России сегодня" дан старт "Георгиевской ленточке"
-
12:08
В ожидании развязки: негуманный путь гуманного закона
-
11:54
Под Волгоградом дети сожгли прицеп
-
11:53
В Волгограде маршрут № 88 пополнился 18 новыми автобусами
-
11:50
На месте Казачьего рынка появится новый торговый комплекс
-
11:37
Безработный волгоградец похитил камеру видеонаблюдения со здания школы
-
11:34
Под Волгоградом при пожаре обгорел мужчина
-
11:19
Волгоградская стройфирма ответит за многомиллионный ущерб, нанесенный охраняемой природной зоне
Самое читаемое
-
13:25
КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии
-
13:17
Инспекторы ДПС задержали утром пьяного угонщика
-
12:31
Пьяный волгоградец покалечил ревнивого друга
-
11:54
Под Волгоградом дети сожгли прицеп
-
11:37
Безработный волгоградец похитил камеру видеонаблюдения со здания школы
-
11:34
Под Волгоградом при пожаре обгорел мужчина
-
11:19
Волгоградская стройфирма ответит за многомиллионный ущерб, нанесенный охраняемой природной зоне
Последние комментарии
-
«Питеравто» получил 180 миллионов за обслуживание двух маршрутов
-
181 миллион получили народных денег, чтобы мы ездили дороже, медленнее и чаще пересаживались. >>
-
-
В Волгограде определили график отключения горячей воды
-
Воды нет до сих пор, по кропоткина!!!!Э то как назвать? >>
-
-
В Ворошиловском районе водитель иномарки сбил девушку
-
В волгоградских автобусах размещены неправильные схемы проезда
-
Сами они не местные. Понабрали по объявлениям. >>
-
-
Гостиницу на Краснознаменской «вычеркнули» из программы подготовки к ЧМ-2018
-
Изначально так планировали. Чтобы влепить жилой дом. Планировка жилого дома. Снести, чтобы не поважать ... >>
-
-
На выходных три района Волгограда останутся без воды
-
Почему нет подвоза воды для нужд населения из-за отключения воды? >>
-
-
На место убийства сотрудника ФСБ в Хабаровск вылетел спецотряд «Альфа»
-
Взрыв в Питере чётко показал- давать гражданство только(или в первую очередь ) русским и христианам. >>
-
-
Стали известны самые богатые депутаты Волгоградской области
-
Вот бездельники блин , жируют на " честные " доходы, а богатеньких врачей и учителей за блогадарность ... >>
-