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В волгоградском парке спецтехники прибыло Печать
24.04.2017 13:13

спецтехника

В Волгограде в МБУ «Северное» поступило больше 30 единиц коммунальной дорожной техники.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, муниципальное коммунальное предприятие Дзержинского района Волгограда получило в распоряжение 31 единицу спецтехники.

Сообщается, что в 2017 году парк МБУ «Северное» получит еще 26 машин. Отметим, что техника закупается в лизинг на средства областного бюджета.

После обновления автопарк составит 115 спецавтомобилей. Среди них: 10 комбинированных дорожных машин для распыления жидких реагентов зимой и мойки улиц летом, асфальтоукладчик нового образца, а также мини погрузчики, экскаваторы-погрузчики, прицепные подметально-уборочные машины, подметально-вакуумные машины.

Данная техника наведет порядок на улицах Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

Кроме того, в июле текущего года МБУ «Северное» запустит новый современный асфальто-бетонный завод. Его мощность составит 60 тонн смеси в час. Все необходимое оборудование уже поступило в город.

Полина Макарова
Фото: Администрация области

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