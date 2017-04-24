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Волгоградцев призывают спасать ежей Печать
24.04.2017 17:31

ежики должны жить

В Волгоградской области началась Всероссийская акция «Ежики должны жить».


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в комитете молодежной политики области, проект «Ежики должны жить», учит ребят по всей России сортировать мусор и сдавать батарейки на переработку.


- В акцию уже активно включились дошколята, школьники и молодежь Волгограда, Урюпинска, Руднянского района, - отметили в региональном комитете молодежной политики.


Также, сообщается, что для спасения ежей, нужно собрать отработанные батарейки (элементы питания) разных размеров и видов, а затем сдать их в оргкомитет акции.


Участвовать можно командой, а также индивидуально.


Полина Макарова
Фото: Областной комитет молодежной политики

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