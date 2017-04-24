

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в комитете молодежной политики области, проект «Ежики должны жить», учит ребят по всей России сортировать мусор и сдавать батарейки на переработку.



- В акцию уже активно включились дошколята, школьники и молодежь Волгограда, Урюпинска, Руднянского района, - отметили в региональном комитете молодежной политики.



Также, сообщается, что для спасения ежей, нужно собрать отработанные батарейки (элементы питания) разных размеров и видов, а затем сдать их в оргкомитет акции.



Участвовать можно командой, а также индивидуально.



Полина Макарова

Фото: Областной комитет молодежной политики