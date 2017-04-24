Взгляды на ситуацию в интернете у Президента и спикера Софреда пошли в «расход»

Большинство экспертов выражают несогласие с тем, что Роскомнадзору следует вести себя более энергично, касательно запретной деятельности в интернете.

По мнению специалистов, Роскомнадзору не стоит вести себя более энергично, в отношении различных запретов в сегменте интернета. Аналогичного мнения придерживается и президент Российской Федерации В.В. Путин. Об этом сообщает агентство «Росбалт». Данный вопрос в сообществе политологов был поднят после того, как председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала сомнения относительно того, что Роскомнадзор работает «эффективно» сети интернет. - Вы — орган исполнительный власти... Вы отвечаете за эту сферу и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность? — поинтересовалась Матвиенко у руководителя Роскомнадзора Александра Жарова на заседании президиума законодателей в Санкт-Петербурге. По мнению Валентины Матвиенко, нужны более эффективные методы борьбы с различными ресурсами, распространяющими через всемирную сеть наркотические средства, склоняющих к суициду детей и подростков и т.д. - В данном случае, наше ведомство Роскомнадзор плетется в «хвосте», - добавила Матвиенко. На сей счет у политологов сформировалось свое мнение. Специалисты отмечают, что причин бить тревогу, у спикера Совфеда сегодня нет, а также, что мнение В. Матвиенко идет вразрез с политикой, которую проводить Президент России Владимир Путин. Отмечается, что на проходившем недавно форуме Общероссийского народного фронта глава государства подробно остановился на проблемах ограничения свободы в интернете, отметив, что действовать тут нужно аккуратно. В частности Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день, вводить дополнительные ограничения во всемирной сети никто не собирается. По словам президента России, в нашей стране существуют понятные ограничения на распространение таких публикаций, как призывы к суициду, детская порнография или пропаганда терроризма. - На мой взгляд, этих ограничений пока достаточно. Общий подход здесь должен быть такой: нельзя все то, что запрещено в законе. Какой-то расхристанной квазисвободы в Интернете давно уже нет» и что подобные ограничения в той или иной степени введены во всех странах мира, а не только в России, - заявил Владимир Путин. - Перегнуть палку, особенно в такой чувствительной и относительно новой сфере, как Интернет, – дело совсем не сложное, - отмечает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Другой вопрос – что делать потом, как исправлять ситуацию, компенсировать причиненные информационному полю деформации? Как совершенно справедливо отметил недавно наш президент, у каждой страны в этом смысле – собственный путь. Теоретически Россия может воспользоваться китайским опытом жесткой интернет-цензуры или впасть в другую крайность, подобно западным демократиям. Но я сомневаюсь, что любые подобные меры помогут достичь ожидаемого результата, поскольку они попросту не учитывают нашей собственной специфики. Текущая деятельность Роскомнадзора действительно позволяет говорить, что обеспечение безопасности информационного пространства в Рунете находится на должном уровне, - добавил Алексей Мухин. С мнением Мухина солидарен и доктор наук, профессор Никита Кричевский. По его мнению, если речь идет о каких-то более активных действиях, то первым делом стоит более бережно и взвешенно относиться к сетевым сообществам и организациям.

С теми, кто нарушает российское законодательство, безусловно нужно бороться, Роскомнадзор действительно предпринимает все возможные усилия, оперативно реагируя на сигналы, которые поступают от пользователей. - При этом требовать от надзорного ведомства бежать галопом — позиция в корне неверная. Если мы начнем двигаться быстрее, то очень скоро свалимся либо к китайскому варианту, либо даже к северокорейскому. То есть, к организации внутренних интернет-сетей, без возможности выхода на внешних пользователей, расположенных вне территории России. Это будет громадным ударом по престижу, по имиджу государства и нанесет огромнейший ущерб государственным институтам как таковым, - подвел итог Никита Кричевский. Эксперты отмечают, что те интернет-ресурсы, которые представляют опасность для общества, регулярно блокируются Роскомнадзором, в том числе и на уровне провайдеров. Однако в то же время, во всемирной сети вполне доступны различные точки зрения, не нарушающие российских законов. - Российское законодательство по регулированию Интернета одно из самых гибких и дает возможность Роскомнадзору решать поставленные перед ним задачи достаточно эффективно, - резюмировал Алексей Мухин. Константин Родионов Следующая >