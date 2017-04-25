Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с большим количеством работ, поступивших после окончания сроков первого этапа конкурса "Твой Волгоград – твоя "Волна" было принято решение выпустить ограниченную серию в авторском оформлении.

Напомним, конкурс на лучшее оформление волгоградской транспортной карты "Волна" стартовал 3 апреля. В нем приняли участие более 60 волгоградцев, которые прислали 92 эскиза. Работы как в цифровом формате, так и на бумажном носителе поступали в конкурсную комиссию каждый день. Пока жюри определяет лучшие дизайнерские решения, в рамках конкурса до полуночи 30 апреля открыто Интернет-голосование на приз зрительских симпатий.

По словам директора МКП "Городской центр управления пассажирскими перевозками" Алексея Стольнова, горожане продолжают присылать по электронной почте и приносить в сервисный центр "Волна" свои эскизы. Работ так много, что было принято решение продлить время приема творческих разработок до окончания зрительского голосования. Все поступившие в течение недели работы также будут опубликованы.

Эскиз победителя конкурса «Твой Волгоград – твоя «Волна» станет основой дизайна лимитированного выпуска транспортной карты. Победителя народного голосования, как и авторов трех лучших по мнению жюри работ, ждут призы. Саму транспортную карту в авторском дизайне можно будет использовать как электронный кошелек и общегражданский проездной билет.

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда