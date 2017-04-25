Стали известны самые богатые депутаты Волгоградской области
Депутаты Волгоградской областной Думы отчитались о своих доходах, соответствующая декларация появила....
КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии
Еще в конце декабря прошлого года глава Волгоградского региона Андрей Бочаров на встрече с журналист....
|Продлен срок приема работ на конкурс "Твой Волгоград – твоя "Волна"
|25.04.2017 09:31
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с большим количеством работ, поступивших после окончания сроков первого этапа конкурса "Твой Волгоград – твоя "Волна" было принято решение выпустить ограниченную серию в авторском оформлении.
Напомним, конкурс на лучшее оформление волгоградской транспортной карты "Волна" стартовал 3 апреля. В нем приняли участие более 60 волгоградцев, которые прислали 92 эскиза. Работы как в цифровом формате, так и на бумажном носителе поступали в конкурсную комиссию каждый день. Пока жюри определяет лучшие дизайнерские решения, в рамках конкурса до полуночи 30 апреля открыто Интернет-голосование на приз зрительских симпатий.
По словам директора МКП "Городской центр управления пассажирскими перевозками" Алексея Стольнова, горожане продолжают присылать по электронной почте и приносить в сервисный центр "Волна" свои эскизы. Работ так много, что было принято решение продлить время приема творческих разработок до окончания зрительского голосования. Все поступившие в течение недели работы также будут опубликованы.
Эскиз победителя конкурса «Твой Волгоград – твоя «Волна» станет основой дизайна лимитированного выпуска транспортной карты. Победителя народного голосования, как и авторов трех лучших по мнению жюри работ, ждут призы. Саму транспортную карту в авторском дизайне можно будет использовать как электронный кошелек и общегражданский проездной билет.
Анна Павлова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
09:31
Продлен срок приема работ на конкурс "Твой Волгоград – твоя "Волна"
-
09:15
На юге Волгограда при пожаре пострадал пенсионер
-
24.04.2017 22:55
Лев Иванов: «Ничья закономерный итог матча»
-
24.04.2017 22:06
У Президента и спикера Совфеда не совпали мнения по ситуации в интернете
-
24.04.2017 17:33
Камышин открывает кредитную линию на 90 миллионов рублей
-
24.04.2017 17:31
Волгоградцев призывают спасать ежей
-
24.04.2017 16:51
Из Волгограда на родину отправили 120 нелегалов
-
24.04.2017 16:26
В Волгограде прокуратура не дала бывшему налоговику поработать в ПАО «Волгоградэнергосбыт»
-
24.04.2017 15:55
В Волгограде разыскивают без вести пропавшего 64-летнего мужчину
-
24.04.2017 15:45
В Сочи провалилась от дождей Олимпийская набережная. ВИДЕО
-
24.04.2017 15:34
Вслед за доходами стали известны долги депутатов облдумы
-
24.04.2017 15:18
В Волгограде чиновников уличили в служебном подлоге
-
24.04.2017 14:29
В Волгоградской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного
-
24.04.2017 14:08
Волгоградский бизнесмен уклонился от налогов на 5 млн рублей
Самое читаемое
-
09:15
На юге Волгограда при пожаре пострадал пенсионер
-
24.04.2017 16:51
Из Волгограда на родину отправили 120 нелегалов
-
24.04.2017 16:26
В Волгограде прокуратура не дала бывшему налоговику поработать в ПАО «Волгоградэнергосбыт»
-
24.04.2017 15:55
В Волгограде разыскивают без вести пропавшего 64-летнего мужчину
-
24.04.2017 15:45
В Сочи провалилась от дождей Олимпийская набережная. ВИДЕО
-
24.04.2017 15:18
В Волгограде чиновников уличили в служебном подлоге
-
24.04.2017 14:29
В Волгоградской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного
Последние комментарии
-
«Питеравто» получил 180 миллионов за обслуживание двух маршрутов
-
181 миллион получили народных денег, чтобы мы ездили дороже, медленнее и чаще пересаживались. >>
-
-
В Волгограде определили график отключения горячей воды
-
В Ворошиловском районе водитель иномарки сбил девушку
-
Я пешеход, а не водитель. Однако никогда не перехожу через проезжую часть, предварительно не убедившись ... >>
-
-
В волгоградских автобусах размещены неправильные схемы проезда
-
Сами они не местные. Понабрали по объявлениям. >>
-
-
На выходных три района Волгограда останутся без воды